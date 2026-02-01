メディアアーティスト落合陽一氏（38）が1日、X（旧ツイッター）を更新。実父で、国際ジャーナリスト・作家の落合信彦さんが、2月1日午前8時8分に老衰のため84歳で死去したことを報告した。

陽一氏は「泣かないつもりだったんですけどね．2／1の朝8：08に父は逝きました」と報告した。

1月31日の夜、サウジアラビアに向かう飛行機に乗る予定だったが、都内でタクシーに乗り込んだところで母から父が救急車で運ばれたとの連絡があったことを明かし、「父の落合信彦は実はこの数年体調を崩しておりまして、病院に入院することもしばしば」と説明した。

病室の父の側で過ごした時間を振り返り、「8時8分に父は友人と家族に見守られながら逝去しました」と伝えた。「不思議と悲しみも喪失感もないのですが，なんか不思議な思い出のかけらがたまに漏出する不思議な時間を味わっています．奇跡的に父と共に過ごせたこの2日間はなんか神秘的な巡り合わせを感じるものです」と吐露。

そして「親父殿．あっちでも楽しくキメてください．死は一つのオプションにしか過ぎないっていってましたよね．私がそっちに行くまで楽しくビール飲んだり，ワイン飲んだりして待っててください．あなたがこの世からいなくなってから私がいなくなるなるまでなんて，人類史からすれば一瞬ですから，しばしご辛抱を」と呼びかけ、「今まで育ててくれて本当にありがとうございました．あなたは私にとって無茶苦茶で大変にべらぼうな人でありました」と感謝をつづった。

続く投稿では「今晩はみなさん是非お付き合いください 父を愛してくれてありがとう」とつづり、信彦さんが初代イメージキャラクターを務めたアサヒスーパードライの缶を手にする写真を添えた。