¡ÚÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¡Ûµë¿å¤Ç¾¡Éé¤¢¤ê¡ª¡¡ÀÄ³ØÂçÀèÇÚ¡¦µÈÅÄÍ´Ìé¤¬°ÕÃÏ¡¡¹õÅÄÄ«Æü¤È¤Î»àÆ®À©¤¹
¡¡ºÇ¸å¤Î°ì½Ö¤Ë¡¢¾¡Éé»Õ¤Î´é¤ò¸«¤»¤¿¡£ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤¬£±Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥´¡¼¥ë¤Î£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç½Ð¿È¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬£²»þ´Ö£¶Ê¬£µ£¹ÉÃ¤ÇÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×¤Î£²°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£½ªÈ×¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤¿¸åÇÚ¡¦¹õÅÄÄ«Æü¡ÊÀÄ³ØÂç¡Ë¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÀµ¸á¤Ë¹æË¤¡£µÈÅÄ¤Ï½øÈ×¤«¤éÀèÆ¬½¸ÃÄ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁ°¤Ø¤Ï½Ð¤º¡¢É÷¸þ¤¤ä½¸ÃÄ¤ÎÆ°¤¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤è¤¦¤ËÃ¸¡¹¤Èµ÷Î¥¤ò¾Ã²½¤·¤¿¡££³£³¥¥í²á¤®¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¡Ê¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¡Ë¤¬¥¹¥Ñ¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿ÍÀª¤ÎÃæ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤Ã¤ÆÄÉÁö¡£¤³¤³¤«¤éÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£³£·¥¥í²á¤®¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏÆ±¤¸ÀÄ³ØÂç¤òµòÅÀ¤ËÎý½¬¤¹¤ë¸åÇÚ¡¦¹õÅÄ¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë¾ù¤é¤º¡¢ÊÂÁö¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢·èÃå¤Î½Ö´Ö¤Ï»Ä¤êÌó£±¡¦£µ¥¥í¤À¤Ã¤¿¡£µë¿å¤Ç¿ÊÏ©¤ò³°¤·¤¿¹õÅÄ¤ÎÆ°¤¤ò»ë³¦¤ËÂª¤¨¡¢µÈÅÄ¤ÏÌÂ¤ï¤º¥®¥¢¤ò¾å¤²¤¿¡£¡ÖÄ«Æü¤¬µë¿å¤Ë´ó¤Ã¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë»Å³Ý¤±¤¿¡×¡£°ì½Ö¤ÎÈ½ÃÇ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ½ç°Ì¤òÊ¬¤±¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¹õÅÄ¤Ï¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÏµÈÅÄ¤¬²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£¥´¡¼¥ë¸å¡¢£²¿Í¤ÏÊú¤¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤Î·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö¾õÂÖ¤¬°¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä«Æü¤ÏÀäÂÐ¤ËÁö¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥é¥¹¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤Ö¤È¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÌÂç¤ÏÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤À¡£ÀÄ³ØÂç£´Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£°£²£°Ç¯Âç²ñ¤Ç¹¥Áö¤·¡¢¶¥µ»°úÂà¤òËÝ¤·¤Æ¸½ÌòÂ³¹Ô¤ò·è¤á¤¿¸¶ÅÀ¤Î¥ì¡¼¥¹¡££¶Ç¯¤Ö¤ê¤ËÌá¤Ã¤¿ÃÏ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇ¾å°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤Ç¤Ï£³£´°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢À¤³¦¤È¤Îº¹¤òÄË´¶¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Ä¤³¤È¡×¡Ö½ç°Ì¤ò¼è¤ë¤³¤È¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤ò¶¯¤á¤ÆÎ×¤ó¤Àº£Âç²ñ¡£¤½¤Î»ÑÀª¤¬¡¢½ªÈ×¤Î·èÃÇÎÏ¤ËÉ½¤ì¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ï³¤³°¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£¡Ö³¤³°¤Ï¼«Ê¬¼çÂÎ¤ÇÆ°¤¯¥ì¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡£·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¡¢£Í£Ç£Ã¡¢¤½¤·¤Æ¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£ÀèÇÚ¤Î°ÕÃÏ¤È·Ð¸³ÃÍ¤òÉð´ï¤Ë¡¢µÈÅÄ¤Ï¼¡¤ÎÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£