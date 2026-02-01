日本ハムの「開幕４番・三塁」に内定している郡司裕也捕手（２８）が１日、新庄監督の“４番ノルマ”に呼応した。沖縄・名護でキャンプイン。前日、指揮官に、「３０試合で（打率）２割８分を打っていなかったから２軍に落とそうかな」と、ハッパをかけられた。「ボスらしいというか僕に対する目標設定がいつも絶妙。ちょっと背伸びしなきゃいけない目標を与えればその気になるっていうのを見越してくれている」と感謝。続けて、「前日（２９試合目）にサヨナラホームランを打って、２割７分９厘だったらどうなるんですかね」と郡司らしい鋭い指摘も忘れなかった。

この日は新背番号「３」の試合用ユニホームを初披露。三塁でのノック、フリー打撃などをこなし、「周りの選手が全然（試合用）ユニホームを着ていない中、いいアピールだったんじゃないかな」と、気持ちを新たにした。

今季のスローガンは、圧倒するという意味を持つ「ＤＯＭＩれ！」。「ドミるためには４番が一番圧倒的な成績を残さなきゃいけない。開幕から全ての敵をドミれるように」。絶妙ノルマをクリアし、真の４番への道を歩む。（川上 晴輝）