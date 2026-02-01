◆新日本プロレス「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」（１日、後楽園ホール）

新日本プロレスは１日、後楽園ホールで「Ｒｏａｄ ｔｏ ＴＨＥ ＮＥＷ ＢＥＧＩＮＮＩＮＧ」を開催した。

第１試合で「ヤングライオン杯争奪トーナメント決勝戦」が行われ、嘉藤匠馬と村島克哉が対戦した。

１９８５年にスタートしたヤングライオン杯は、新日本プロレスの若手選手が飛躍を期す伝統の大会で今回は、２０１９年９月（第１２回）以来、約６年４か月ぶりに開催された。

過去リーグ戦方式で行われることが多かったが、今回はトーナメント戦で６選手が参加。１・１９後楽園ホールで１回戦が行われ、嘉藤と村島が勝ち残った。

共に２０２３年４月に入門した同期による決勝戦は、嘉藤が強烈な脇固めで追い込むが村島が驚異の粘りで逆襲。最後は、１１分１５秒、逆エビ固めでギブアップを奪い劇的な優勝を飾った。リング上で棚橋弘至社長がから優勝トロフィーを贈られた村島は「村島克哉、ヤングライオン杯！無事、優勝できました！」と絶叫した。

さらに自らのＴシャツ「ムＴ」を披露し「俺が言い続けてやっと出せた」と明かし「今までは個性がなくて…ただの１人のヤングライオンって感じだったけど、最近、やっと素を出せるようになった。それは、もしかしたら俺がＴシャツ出してくれって訴えて訴えて出せずムカついて変えて出した結果」と誇ると「今日は最高の気分だ」とほえた。

ヤングライオン杯を制し次の目標を「海外だ！海外、海外、海外連れてけ！」と海外武者修業を要求した。

村島は、２０００年１１月１日、茨城・牛久市生まれの２５歳。アマレスで東日本学生選手権８６キロ級優勝、東日本学生選手権９２キロ級優勝の実績を持ち、２３年４月に新日本プロレスに入門。同年１１月２１日の後楽園ホールでの中島佑斗戦でデビューした。身長１７２センチ、体重１００キロ。