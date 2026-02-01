【THE合体 ランドバイソン】 2027年1月 発売予定 価格：52,000円

グッドスマイルカンパニーは、完成品トイ「THE合体 ランドバイソン」を2027年1月に発売する。価格は52,000円。

本商品はアニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』に登場する陸の勇者「ランダーズ」そして「ランドバイソン」をTHE合体シリーズで立体化。

ランドバイソン時は頭頂高約270mmのビッグスケールで、合体変形ギミックを有しながらも、スタイリングと高い可動域の両立を実現。

「ランダーズ」のビッグランダー、ターボランダー、マッハランダー、ドリルランダーの4体はそれぞれ完全変形が可能となっている。ランドカノン×2、ターボライフル、マッハショット、ドリルライザーが付属し、ランドカノンを除く3つの武器が合体しバイソンエリミネートが完成する。

余剰パーツ・専用パーツなしの完全合体ができ、交換用手首によって様々なアクションを表現することができる。ランドバイソン時、両肩のドリルは取り外し可能となっており「ランドクラッシュ」発射状態を再現できる。

THE合体 ランドバイソン

2027年1月 発売予定

価格：52,000円

スケール：ノンスケール

サイズ：頭頂高約270mm（ランドバイソン時）

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：柳在健（GOD BRAVE STUDIO）

設計：木戸 友貴

(C)サンライズ

※掲載の画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。