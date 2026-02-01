アニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』より「THE合体 ランドバイソン」が2027年1月に発売
グッドスマイルカンパニーは、完成品トイ「THE合体 ランドバイソン」を2027年1月に発売する。価格は52,000円。
本商品はアニメ『伝説の勇者ダ・ガーン』に登場する陸の勇者「ランダーズ」そして「ランドバイソン」をTHE合体シリーズで立体化。
ランドバイソン時は頭頂高約270mmのビッグスケールで、合体変形ギミックを有しながらも、スタイリングと高い可動域の両立を実現。
「ランダーズ」のビッグランダー、ターボランダー、マッハランダー、ドリルランダーの4体はそれぞれ完全変形が可能となっている。ランドカノン×2、ターボライフル、マッハショット、ドリルライザーが付属し、ランドカノンを除く3つの武器が合体しバイソンエリミネートが完成する。
余剰パーツ・専用パーツなしの完全合体ができ、交換用手首によって様々なアクションを表現することができる。ランドバイソン時、両肩のドリルは取り外し可能となっており「ランドクラッシュ」発射状態を再現できる。
THE合体 ランドバイソン
2027年1月 発売予定
価格：52,000円
スケール：ノンスケール
サイズ：頭頂高約270mm（ランドバイソン時）
メーカー：グッドスマイルカンパニー
原型制作：柳在健（GOD BRAVE STUDIO）
設計：木戸 友貴
＼ランダーズ、合体だ！／- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) January 30, 2026
『#伝説の勇者ダ・ガーン』より#THE合体 ランドバイソン 登場！
ランダーズ、余剰無し・完全変形合体
陸の4体合体・ランドバイソンが完成💥
▶️https://t.co/A6D5WR5ww3
📅締切：3/18
🔻詳細は特設サイトにて公開中！https://t.co/IC39vF6xED#勇者シリーズ #メカスマ pic.twitter.com/dUhFHBZA9c
(C)サンライズ
※掲載の画像はCGによるイメージです。実際の商品とは異なります。