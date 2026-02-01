お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）池田直人（32）が1日、都内で、TOKYO FM月曜喋るズ「エフエムレインボー」（月曜午後8時）の番組初イベント「日曜会えるズ エフエムレンボー『1st DANCE』」を行った。

同番組で人気コーナーの数々をリアルで開催。リスナーの人生相談に応える「ジャンボたかおの俺がお前らを抱き締めてやる!!!」では恋の悩み、番組投稿を機に夢だったお笑い芸人へと進んだリスナーへアドバイスを送ると、熱いハグを交わした。

当初1時間半予定のイベントだったが熱がこもり、「あれ今何時？」とジャンボ。45分押しを告げられると「終わろう！」とイベントを終了した。

イベント後取材に応じ、「ラジオをやって1年ですけど、人の人生にこんなに関われるんだって」と池田は感慨深げに振り返った。お笑いを目指したリスナーには「少なからず僕らの影響を受けて、というのも聞いてたので」とし、「誰かの人生のちょっとしたものになれていると実感できた」という。

一方ジャンボは、「このラジオが分岐点になっているのがすごくうれしい」とし、「メチャクチャガチ。とにかく、誰かにバカと言われようが人を救いたいと思っている」と熱く語った。「当たり障りのないことを言うのではなく、本当にこの子をどうにかするにはどうしたら良いんだろうと思って50回やってきた」と自負を口にした。「たまに池田にふざけてもらうけど、相談に関しては1ミリも（お笑いでは）思っていない」と胸を張った。

その原動力を「中高大と全部キャプテンだったけど、死ぬほど運動神経が悪い。メチャクチャ下手クソキャプテンだったので、技術的な相談には乗れないけど、人としての相談には乗る人になりたいと思っていたかもしれない」と自己分析した。

次回があるなら「エフエムレインボーフェスをやりたい」とジャンボ。イベント内の動画でも触れていたが「あまり覚えていなかった」とし、「（番組で共演している）日向坂46さんはもちろん、池田が好きなSEAMOさん、Aqua Timezさんとかにも出てもらって」と野望を語った。「日向坂46の楽曲『見たことない魔物』を四期生と踊りたい」と続け、「もし実現するなら死ぬ気で踊る！」とアピールした。