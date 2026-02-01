2026年2月13日にリリースされるNGT48の大塚七海さんの初の写真集（撮影：岡本武志、KADOKAWA刊）のタイトルが「七いろの青」に決定。あわせて表紙と先行カットが公開されました。



【写真】白ワンピ＆ポニーテールの大塚七海さん

NGT48のメンバーとして、11thシングル「希望列車」でWセンターの一人を務めるなど、グループの顔として活躍中の大塚さん。写真集のタイトルは秋元康氏が考案しました。表紙には、大塚さんが節目となるときには必ず着ているという白いワンピース姿で、ポニーテールをなびかせ振り返る爽やかさ全開のカットが選ばれました。



タイトルについて大塚さんは「私の名前『七海』の"七"と『海』をイメージする"青"が入っているこのタイトルを初めて見たときに、いろんな色が私にもあることを教えてもらえた気がして、胸がキュンとなりました。表紙には私が特別な日に着用する白いワンピースを選びました。白ワンピとのギャップもお楽しみいただける内容になっていると思います。自分の色がたくさんの方に届き、そしてみなさんにとって特別な一冊になりますように」とコメントしています。



先行カットでは、背中をあらわにしてまん丸ヒップを見せつけるような色気たっぷりのランジェリーカットなど3点が公開。彼女にとって過去最大露出ともいえる大胆な姿が多数収録されています。