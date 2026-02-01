「やっと付き合えた、ハッピーエンド――」では、私たちはもう物足りないのかもしれない。

連載デビュー作の『氷の城壁』から続く『正反対な君と僕』まで、2作品連続でアニメ化が決定した売れっ子漫画家・阿賀沢紅茶。彼女の描く作品は、「恋愛も大事だがコメディも大事」「難しい話は苦手」「とにかくニヤけたい」そんな恋愛初心者・20代女性の筆者の心に、ダイレクトにぶっ刺さってきた。

だが、2つの作品がアニメ化され人気を博していることからして、彼女が描く物語に心をつかまれているのは、筆者だけではないだろう。2026年冬、『正反対な君と僕』のアニメがスタートしたこのタイミングで改めて、阿賀沢紅茶作品の魅力を紐解きたい。

まず本作も属するラブコメの醍醐味といえば、お互いの気持ちが届きそうで届かない「もどかしさ」だ。だが、主人公の鈴木と谷は、物語の序盤で結ばれる。「果たして、主人公は片思いを無事実らせることができるのか……!?」というドキドキハラハラする展開を楽しむものではないと、視聴者は早々に知らされるのだ。

では、一体何が面白いのか？ それはまるで私たちが“親戚のおばちゃん”気分に浸り、2人の幸せを楽しめるところにあるのではないだろうか。「付き合う」ことがゴールではなく、むしろそこからの「頑張れー！」「想いをもっと伝えろー！」と背中を押したくなる気持ち。ある意味で現代の推し活のように、登場人物を純粋に応援したくなる気分を楽しめる。

思えば2025年にアニメの新作2期が放映された『らんま1/2』もまた「もどかしさ」を描いた作品であり、ラブコメの傑作といえる。主人公の乱馬とあかねはお互いに思いを寄せているにもかかわらず、いざ顔を合わせればケンカばかりですれ違う。

物語の最初に恋が成就する鈴木と谷は、正確には『らんま1/2』の2人とは少し関係性が異なる。けれど、乱馬とあかねが素直になれずにすれ違うように、鈴木と谷はお互いを大切に思いすぎるがゆえに、なかなか距離を縮められない。

「好きなのに、あと一歩を踏み出せない」。人の心をつかむラブコメの根底には、時代も形も違えど、自分たちの青春を思い起こすような甘酸っぱいためらいともどかしさがあるのだろう。

さらに阿賀沢作品に漂う「ちょっと平成」な空気感も、私たちが惹かれる理由だ。鈴木がギャグマンガのような頭身で足をバタバタ動かして走ったり、突然頭から湯気を出したり……。3Dモデルやリアルな描き込みが当たり前のようになった今の時代だからこそ、温かみがある本作の描写は身に染みる。昭和や平成の漫画を思い出すような描写があるから、私たちはより、恋愛に浸ったあの頃にタイムスリップしやすくなる。

前作であり4月からのアニメ化が決定している『氷の城壁』で阿賀沢は、周囲を気遣い、見栄を張り、本心を隠してきた高校生たちのやり取りを見事に描いていた。誰かと関わりたいけれど、傷つくのが怖くて、自分の周りに見えない壁を作ってしまう。

『氷の城壁』の後に描かれた『正反対な君と僕』はある意味で、その一歩を踏み出した世界線の物語だともいえるだろう。けれど、その世界にも悩みや、相手を大切にするがゆえの戸惑いが待っている。だが彼らはその戸惑いを乗り越え、他者と笑い合う道を選んだ。

なぜ阿賀沢作品が、こんなにも支持されるのか？ それは、作品の中に生きる彼らがあまりにも一生懸命で純粋で、幸せになった後でもなお、「さらに幸せになってほしい」と私たちが願えるからだ。本作はラブコメの定番要素を踏まえながら、さらに私たちを温かな気分にさせてくれる。

私は昭和のラブコメと一緒に育ってきた世代ではないけれど、作中の彼らとその演出を見ていると、「自分が育った時にもらった優しさを、彼らにも贈りたい」と思えてくる。『正反対な君と僕』のアニメも、『氷の城壁』のアニメも、まだ見ぬ次回作も。阿賀沢作品の物語に、私は魅了され続ける。（文＝三山てらこ）