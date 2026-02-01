【義母！2週間預かって】2ヶ月に一度？決定したから？勝手に決めないでッ！＜第1話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第1話 義母を預かる？イヤです！
【編集部コメント】
義母を「2ヶ月に一度、2週間のペースで、うちで預かる」と話す夫のコウタさん。「決定したから」と、妻イツキさんの意見を聞こうともしないまま当日を迎えてしまったようですが……なんとイツキさんはその日、ホテルに泊まることにしたようです。「私にもリフレッシュが必要だから」と電話の向こうで楽しそうに話していますが、コウタさんと義母は愕然。いったいどうしてこのような状況になってしまったのでしょうか？ イツキさんとしては怒りの反撃のようですが、もしやコウタさんは丸投げのつもりだったのでしょうか。どうしてこうなってしまったのか、そのいきさつが気になるところです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
