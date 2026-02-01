ソフトバンクの前田悠伍投手（20）と松本晴投手（24）が1日、早くもブルペンで火花を散らした。2年連続最多勝の有原が日本ハムに移籍。先発ローテに食い込むことが期待される2人の若手左腕が、キャンプ初日から猛アピールした。

大阪桐蔭高からドラフト1位で入団して3年目の前田悠は31球。「（直球が）高めに吹けなくなった。しっかりたたけている」。オフに米大リーグ・メッツの千賀と自主トレし、下半身の力がより球に伝わるフォームに変更した成果を見せた。

4年目の松本晴は100球の熱投を見せた。昨季は自己最多の6勝を挙げたが、試合中盤に球威が落ちるなどスタミナ面の課題を露呈。「球数を重ねてぶれてきた時に、どう修正するかをやりたかった」。初日の投げ込みの意図を明かした。

小久保監督は「（昨季の有原の）180イニングをどう埋めるかを見極める」と改めて強調。昨季1勝の前田悠は「尻周り、太ももね」とサイズアップを認め、実績で上回る松本晴も「球は一級品。課題と向き合う姿勢も見えた」と評価した。

今月下旬の「侍ジャパン」との壮行試合について、小久保監督は「（先発）ローテのチャレンジ権を得られるような投手を入れる」と説明。初日はA組9人、B組15人の計24人がブルペン入り。抜け出すにはアピールしかない。（大橋昂平）