¡Ö¤³¤ì¤ÏÏª½Ð¤·²á¤®¡×Ãë¥«¥Õ¥§ËþµÊ»Ñ¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤Ë¾×·â¡Ö¤³¤ÎÍÍ¤Ê³Ê¹¥¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¤¬ÌÜ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö·ò¹¯Èþ¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°ðÂ¼°¡Èþ¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤ÇÃë¥«¥Õ¥§¤òËþµÊ¤¹¤ëàÏª½ÐÅÙ¹â¤áá¤Ê»äÉþ»Ñ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖSurryHills¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¥«¥Õ¥§¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥·¥É¥Ë¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÁÇÅ¨¤Ê¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò³Ú¤·¤à¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¡£¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¡õ¥ß¥Ë¾æ¥³¡¼¥Ç¤ÇÂ¤òÁÈ¤ß¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ò¹¯Åª¤ÇÌÀ¤ë¤¤àÂÎ°é²ñ·Ï½÷»Òá¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¶¯¤¤°ðÂ¼¤ÎÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÏª½Ð¤·²á¤®¡×¡ÖÃë¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤³¤ÎÍÍ¤Ê³Ê¹¥¤Ï¡Ä¡×¡Ö¥Á¥é¥Á¥é¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¤Ê°áÁõ¤ËÌÜ¤¬Å£ÉÕ¤±¤ÇÎÁÍý¤¬ÌÜ¤Ë¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢
¡Ö¤³¤ì¤Ï⋯²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ò¹¯Èþ¤Ç¤¹¤Í¡£ÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡×¤È·ò¹¯Èþ¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÈ¿¶Á¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡2015Ç¯¤Î¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤ÎCM¡ÖG's Baseball Party¡×¤Ç¹ë²÷¤Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æà¿À¥¹¥¤¥ó¥°á¤ÈÃíÌÜ¤ò¤¢¤Ä¤á¤¿°ðÂ¼¤Ï¡¢16Ç¯3·î¤«¤é¡Ö¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE)¤ÎÍËÆüMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤·¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ò¿ôÂ¿¤¯Ì³¤áà¿À¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°á¤âÈäÏª¤·¤¿¡£