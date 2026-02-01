中道改革連合の野田佳彦共同代表が３１日に来県し、有権者に支持を呼びかけました。

中道改革連合の野田共同代表は３１日午後７時ごろ、太田市内のホテルで開かれた集会に参加しました。

「物価高でずっと政治空白が続いてきたんじゃないんですか。１２２兆円もの史上最大規模の予算を組んだならしっかり審議して年度内の成立を期す。これが政府の仕事じゃありませんか？暮らしをまさに先送りしてるんじゃないですか。後回しにしてるんじゃないですか。暮らしを後回しにする政治を選ぶのか、暮らしを最優先の、生活者ファーストの中道を選ぶのか。これが問われている戦いではないでしょうか」（中道・野田共同代表）

演説後、記者団の取材に応じました。

「（群馬３区は）前回も大接戦、（今回も）凌ぎを削る戦い。最後まで息抜けないと思います。だんだん（立憲と公明）のコラボがうまくいき始めてきているので、これから急速に中道の知名度、小選挙区も底上げが可能だと思いますので、生活者ファーストの具体的な政策を次々と説明していかないといけないと思います」

（中道・野田共同代表）

今月８日の投開票日。群馬テレビでは、午後７時５５分から特別番組を放送します。