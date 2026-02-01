“わら装束”の男性たちが練り歩き…ユネスコ無形遺産「米川の水かぶり」　大阪・通天閣では恒例豆まき　2月の全国各地の表情

2月のスタートだった今日も、一日冷え込みました。

そうした中、全国各地でこの時期恒例の行事やイベントが行われ、寒さに負けない歓声が響いています。

奇声を上げながら街を練り歩く“わら装束”を身にまとった男性たち。

顔には黒いすすが塗られていて、桶の水を屋根にめがけて勢いよくかけていきます。

ユネスコの無形文化遺産に登録されている宮城・登米市の祭り「米川の水かぶり」。

身に着けているわらには火を防ぐ御利益があるといわれていて、見物客が次々に引き抜いていました。

仙台から来た参加者：

こんなにたくさんとれました。火事にならないよう1年過ごせたらいい。

一方、大阪の観光名所・通天閣では3日の節分を前に、恒例の豆まきが行われました。

展望台に続いて、玄関前で行われた豆まきには朝から多くの人が訪れ、手を伸ばして福をつかもうとしていました。

そんな中、千葉県の成田ゆめ牧場でユニークなイベントが開かれました。

2026年で24回目となる「全国穴掘り大会」。

参加したのは様々なコスプレをした人たちや子供たちだけのグループ、柔道チームなど331チーム。

1本のスコップを交代で使い、20分間でどれだけ深い穴を掘れるかを競います。

ことしは雨が少ないからか土が硬く、皆さん悪戦苦闘していました。

そして、制限時間の20分が終了。

計測の結果、総合優勝に輝いたのは2m35cm掘ったガス配管工事会社のチーム。

コスプレ賞には虫歯菌のコスプレをしていたチームが選ばれ、トイレットペーパーなどの景品が贈られました。