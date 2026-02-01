文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の2月8日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、四期生の石塚瑶季、五期生の松尾桜が出演する。

この3人の組み合わせでの出演は初となる今回の放送では、三～五期生から一人ずつ集まったということで、プチ企画「同期だから知ってる！○○ランキング」を実施する。

「同期で一番あわてんぼうなのは？」「同期で一番元気をくれるのは？」などの質問に答えながらトークを展開。同期だからこそ知る意外な一面や、知られざるエピソードが次々と飛び出す30分となる。

収録を終えた上村ひなの、石塚瑶季、松尾桜は、以下のようにコメントしている。

【上村ひなの】

今回はスペシャルウィークということで、いつもとちょっと違うスペシャルな内容でお送りしました！ 三期生・四期生・五期生から一人ずつ集まり、それぞれの期で「同期だからこそ知っているメンバーの素顔」をたくさんお話しできた回になっていると思います。ぜひ楽しみに聴いていただきたいです。よろしくお願いします！

【石塚瑶季】

後輩との『日向ひ』は初めてだったんですけど、桜ちゃんがあまりにも頼もしくて全然そんな感じがしませんでした！ 先輩のMCひなのさんと後輩の桜ちゃんと3人でたくさんお話して、期を超えた日向坂の仲の良さが垣間見える回になったなと思うので、リスナーの皆さんにもそれが伝わったら嬉しいです！

【松尾桜】

今回は先輩2人とラジオをさせていただいて、すごく楽しかったです！ それぞれの期の魅力を深く話す機会がなかったので、今回であらためて知ることができたと思います。そしてリスナーの皆さんにも、私たちについてもっともっとたくさんの魅力を知っていただきたいと思います！

※2月8日（日）放送の『日向坂46の「ひ」』は、radikoで放送当日以降7日間聴くことができる。

https://radiko.jp/share/?sid=QRR&t=20260208183000

【番組概要】

■番組名： 『日向坂46の「ひ」』

■放送日時： 毎週日曜日 午後6時30分～7時00分

■出演： 日向坂46 上村ひなの（MC）、石塚瑶季、松尾桜 ※2月8日（日）放送回

■メールアドレス： hinata@joqr.co.jp

■番組X： @hinata_joqr ※推奨ハッシュタグ： #日向ひ