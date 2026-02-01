「SUNトピ」きょうからは福山佳那・気象予報士です。私が「SUNトピ」で最初に行ってきたのは、さむ〜い冬でも、ぽかぽか温まりながら絶景が楽しめる、あの場所です！

「長瀞に来ました〜〜〜！」（福山佳那・気象予報士）

長瀞（ながとろ）といえば、川を豪快に下る“ラインくだり”が有名ですが、冬の時期は、また違った体験ができるんです！冬の長瀞は行ったことない！

「こたつがあたたかいです」（福山佳那・気象予報士）

「こたつ舟」に乗れるんです。冬は水位が低くなるため、川の流れが緩やかになって、ゆったりと進むそうですよ。

船頭さん

「川の流れ見てもらうとすごい流れがね、静かで穏やかな場所。このような場所を瀞場（とろば）って言います。瀞場が長く続くことから長瀞」

地名の由来になってるんですね！そうなんです。

そして、舟からはこんな景色も！

船頭さん

「右側に見える大きい岩、これ長瀞で一番有名な岩ですね。岩畳です」

本来は地下20〜30キロメートルのところにあるものが、地殻変動によって隆起した珍しい岩だそうです。長瀞は、国の名勝・天然記念物に指定されているんですよ。圧巻ですね。

景色もよくて、心も体もポカポカになる体験でした〜！