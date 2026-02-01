3チーム間トレードが合意…ハンターがキングス、シュルーダーとエリスがキャバリアーズへ

2月1日（現地時間1月31日、日付は以下同）。サクラメント・キングス、クリーブランド・キャバリアーズ、シカゴ・ブルズの3チームが絡んだトレードが合意に達したと『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

今月6日のトレード・デッドラインが迫る中、1月10日に成立したトレイ・ヤングを絡めたアトランタ・ホークスとワシントン・ウィザーズによるトレード以来の動きとなった。

1日に報じられたトレードでは、ウイングのディアンドレ・ハンターがキングス、デニス・シュルーダーとキーオン・エリスがキャバリアーズ、ダリオ・シャリッチがブルズへ移籍するというもの。3チーム間トレードの内訳は下記のとおり。

◆■合意と報じられた3チーム間トレード

・キングス獲得



ディアンドレ・ハンター（フォワード）

・キャバリアーズ獲得



デニス・シュルーダー（ガード）



キーオン・エリス（ガード）

・ブルズ獲得



ダリオ・シャリッチ（センター）



将来のドラフト2巡目指名権2本



Dennis Schroder’s 8th trade puts him alongside multiple other players for the second-most trades in NBA history 😳

Trevor Ariza holds the record with 11 trades. pic.twitter.com/CKK8Ra4DLR

- Yahoo Sports (@YahooSports) February 1, 2026

来シーズンまで契約を残す28歳のハンターは、キングスで先発入りが見込まれるウイング。キャリア7年目の今シーズンは、43試合の出場で平均26.2分14.0得点4.2リバウンド2.1アシストに3ポイントシュート成功率30.8パーセント（平均1.7本成功）を記録。

キャバリアーズはキャリア13年目をプレーするベテランガードのシュルーダー（32歳）、ディフェンスに定評のあるエリス（26歳）を補強。ラグジュアリータックス（贅沢税）の支払額を節約できる。

今シーズンのシュルーダーは、40試合の出場で平均26.4分12.8得点3.1リバウンド5.3アシストを記録。シーズン中のトレードは3シーズン連続で、通算8度のトレードは歴代2位タイ。

今シーズンで契約満了を迎えるエリスは、43試合に出場して平均17.6分5.6得点1.3リバウンド1.1スティールをマーク。契約最終年のシャリッチ（31歳）は、ここまで5試合のみの出場で平均8.2分1.0得点1.2リバウンドだった。

なお、ブルズはシャリッチをロスターへ入れるため、ガードのジェボン・カーターをウェイブ（保有権放棄）することになると同記者が報じている。