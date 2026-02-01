今週の決算発表予定 三菱重、トヨタ、ＮＴＴなど (2月2日～6日)
※決算発表の集中期間(1月26日～2月16日)は、『決算特報』を毎日3本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 速報 ＜16時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 続報 ＜18時00分＞に配信
３．★本日の【イチオシ決算】 ＜20時00分＞に配信
――――――――――――――――――――――――――――
【株探プレミアム】会員向けには、より早い“超速報”を毎日2本配信します。
１．★本日の【サプライズ決算】 超速報 ＜15時40分＞に配信
２．★本日の【サプライズ決算】 超速報・続報 ＜16時10分＞に配信
ご注目ください。なお、配信時間は多少前後します。
■2月2日～6日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 2月 2日―――――――――――― 57銘柄 発表予定
<2222> 寿スピリッツ [東Ｐ]
<2229> カルビー [東Ｐ]
<2282> 日ハム [東Ｐ]
<3132> マクニカＨＤ [東Ｐ]
<4203> 住友ベ [東Ｐ]
<4528> 小野薬 [東Ｐ]
<4768> 大塚商会 [東Ｐ]
<5444> 大和工 [東Ｐ]
<6762> ＴＤＫ [東Ｐ] ★
<6971> 京セラ [東Ｐ]
<6981> 村田製 [東Ｐ] ★
<7337> ひろぎんＨＤ [東Ｐ]
<8331> 千葉銀 [東Ｐ]
<8411> みずほＦＧ [東Ｐ] ★
<8601> 大和 [東Ｐ]
<9020> ＪＲ東日本 [東Ｐ]
<9022> ＪＲ東海 [東Ｐ]
<9064> ヤマトＨＤ [東Ｐ]
<9502> 中部電 [東Ｐ]
<9532> 大ガス [東Ｐ]
など
● 2月 3日―――――――――――― 81銘柄 発表予定
<2768> 双日 [東Ｐ]
<2897> 日清食ＨＤ [東Ｐ]
<3064> モノタロウ [東Ｐ]
<4005> 住友化 [東Ｐ]
<4062> イビデン [東Ｐ] ★
<4676> フジＨＤ [東Ｐ] ★
<5802> 住友電 [東Ｐ] ★
<6201> 豊田織 [東Ｐ]
<6471> 日精工 [東Ｐ]
<6503> 三菱電 [東Ｐ] ★
<6724> エプソン [東Ｐ]
<6841> 横河電 [東Ｐ]
<6902> デンソー [東Ｐ] ★
<7259> アイシン [東Ｐ]
<7974> 任天堂 [東Ｐ] ★
<8015> 豊田通商 [東Ｐ]
<8031> 三井物 [東Ｐ] ★
<9021> ＪＲ西日本 [東Ｐ]
<9107> 川崎汽 [東Ｐ] ★
<9201> ＪＡＬ [東Ｐ]
など
● 2月 4日―――――――――――― 79銘柄 発表予定
<2371> カカクコム [東Ｐ]
<2413> エムスリー [東Ｐ]
<3407> 旭化成 [東Ｐ]
<4091> 日本酸素ＨＤ [東Ｐ]
<4503> アステラス [東Ｐ]
<4689> ラインヤフー [東Ｐ] ★
<6367> ダイキン [東Ｐ]
<6674> ＧＳユアサ [東Ｐ]
<6752> パナＨＤ [東Ｐ] ★
<6963> ローム [東Ｐ]
<7011> 三菱重 [東Ｐ] ★
<7951> ヤマハ [東Ｐ]
<8002> 丸紅 [東Ｐ] ★
<8053> 住友商 [東Ｐ]
<8303> ＳＢＩ新生銀 [東Ｐ] ★
<8304> あおぞら銀 [東Ｐ]
<8306> 三菱ＵＦＪ [東Ｐ] ★
<8354> ふくおかＦＧ [東Ｐ]
<8473> ＳＢＩ [東Ｐ] ★
<9101> 郵船 [東Ｐ] ★
など
● 2月 5日―――――――――――― 159銘柄 発表予定
<1803> 清水建 [東Ｐ]
<2432> ディーエヌエ [東Ｐ] ★
<2801> キッコマン [東Ｐ]
<2802> 味の素 [東Ｐ]
<3110> 日東紡 [東Ｐ]
<4188> 三菱ケミＧ [東Ｐ]
<4452> 花王 [東Ｐ]
<4901> 富士フイルム [東Ｐ]
<5401> 日本製鉄 [東Ｐ] ★
<5411> ＪＦＥ [東Ｐ]
<6479> ミネベア [東Ｐ]
<6645> オムロン [東Ｐ]
<6723> ルネサス [東Ｐ] ★
<6758> ソニーＧ [東Ｐ] ★
<6965> ホトニクス [東Ｐ]
<7186> 横浜ＦＧ [東Ｐ]
<7211> 三菱自 [東Ｐ]
<7269> スズキ [東Ｐ] ★
<8058> 三菱商 [東Ｐ] ★
<9432> ＮＴＴ [東Ｐ] ★
など
● 2月 6日―――――――――――― 287銘柄 発表予定
<1801> 大成建 [東Ｐ]
<3099> 三越伊勢丹 [東Ｐ]
<3289> 東急不ＨＤ [東Ｐ]
<3861> 王子ＨＤ [東Ｐ]
<4751> サイバー [東Ｐ]
<5201> ＡＧＣ [東Ｐ]
<5406> 神戸鋼 [東Ｐ]
<6315> ＴＯＷＡ [東Ｐ] ★
<6448> ブラザー [東Ｐ]
<6976> 太陽誘電 [東Ｐ]
<7167> めぶきＦＧ [東Ｐ]
<7203> トヨタ [東Ｐ] ★
<7270> ＳＵＢＡＲＵ [東Ｐ] ★
<8001> 伊藤忠 [東Ｐ] ★
<8035> 東エレク [東Ｐ] ★
<8410> セブン銀 [東Ｐ]
<8801> 三井不 [東Ｐ] ★
<8830> 住友不 [東Ｐ]
<9143> ＳＧＨＤ [東Ｐ]
<9433> ＫＤＤＩ [東Ｐ] ★
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
★「株探」では、決算発表を【リアルタイム】で配信します。
株探ニュース