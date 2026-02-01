2026年1月30日、韓国・ハンギョレ新聞によると、韓国ギャラップによる世論調査で、李在明（イ・ジェミョン）大統領の支持率は60％との結果が出た。

27〜29日に全国の満18歳以上の有権者1001人を対象に実施したアンケート調査で、李大統領の職務遂行について「よくやっている」と答えた人は前週より1ポイント少ない60％と集計された。「よくやっていると思わない」も1ポイント下落の29％だった。

肯定的な評価の理由は「経済・民生」が19％、「外交」が17％、「疎通」が9％など。一方、否定的な評価の理由は「経済・民生」が21％、「外交」が8％となっている。

政党支持率は与党「共に民主党」44％、最大野党「国民の力」25％、「祖国革新党」「改革新党」が各2％、「進歩党」1％となっている。与党の支持率は前週より1ポイント上昇した。支持政党のない無党派層は24％だった。

この記事に、韓国のネットユーザーからは「李在明の支持率はなぜいつも60％なのか」「こんな調査結果を信じろって？」「支持率の記事なんてウソばっかり」「必死だね。これを信じてる人も馬鹿だね」「60％？せいぜい30％だ」「こんな調査、何のためにやってるの？」など、冷ややかな声が相次いでいる。（翻訳・編集/麻江）