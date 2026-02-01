2日から薬局やドラッグストアで販売されるのは、医師の診察を受けずに購入できる国内初の緊急避妊薬（アフターピル）、第一三共ヘルスケアの「ノルレボ」です。

性行為から72時間以内に女性が1錠飲むと81％の確率で妊娠を防げるということです。1錠入り1箱7480円（税込）で、年齢制限はなく、親などの同意なしで購入できます。

ただし、すべての薬局などで販売されるわけではなく、研修を受けた薬剤師がいることや購入者のプライバシーに配慮するなどの条件を満たした薬局・ドラッグストアでのみ販売されるため、ノルレボを扱っているか、事前に厚生労働省のホームページや電話などで確認することが勧められています。

購入するには女性がチェックシートに記入して、薬剤師から説明を受け、薬剤師の前で飲むことが条件となっています。代理の人や男性、妊娠中の人による購入や事前に買うことはできません。

■予期せぬ妊娠リスク 5人に1人が経験

第一三共ヘルスケアが行った調査では、1年以内に性行為を経験した女性のうち、平均して21％、5人に1人が「妊娠を望んでいないにもかかわらず、避妊に失敗した、または避妊ができなかった」という経験があることがわかりました。18歳から19歳では32％、20歳から24歳で28％にのぼっています。

妊娠を防ぐ方法としては男性が主体となって行う「コンドームを使う」以外にも、女性が主体的に行う避妊法、たとえばノルレボのような経口避妊薬を飲む、子宮内に避妊具を入れるといったものもあり、欧米諸国ではこうした避妊法も行われている一方で、日本ではコンドームを使う方法が圧倒的に多いため、男性のコンドームが破れるなどした場合に、女性が予期せぬ妊娠のリスクを引き受けやすい構造があるということです。

■年間約13万件の中絶…緊急避妊薬を「最後の手段」ではなく「重要な選択肢」の一つに

日本では、年間約13万件の人工妊娠中絶が行われています。計画的な避妊や正しい知識の普及が重要であることは大前提ですが、現実には、避妊に失敗したり、避妊ができなかったりするケースが後を絶ちません。こうした中で、緊急避妊薬は「最後の手段」ではなく、予期せぬ妊娠を防ぐための重要な選択肢の一つだと位置づけられています。

■緊急避妊薬「ノルレボ」とは…海外では薬局で買える薬を日本でも、との声を受けて

緊急避妊薬「ノルレボ」は2011年、医師の診察後に入手できる「医療用医薬品」として日本国内で初めて承認されました。海外では医師の診察なしで薬局などに行けば購入できる一方、日本では医師の診察が必要でしたが、女性を守るために、薬局などで買えるよう求める声が高まり、長年の議論を経て去年10月、市販薬としての製造販売が承認されました。

ノルレボは、排卵を抑えるなどして妊娠の成立そのものを防ぐ薬で、妊娠した後に中絶する薬とは異なります。服用すれば必ず妊娠を防げるわけではなく、性行為から72時間以内に服用した場合の妊娠阻止率は81％とされています。

服用後すぐに「妊娠していない」という効果が分かる薬ではないため、服用から3週間後を目安に、妊娠検査薬を使って女性自身が調べるか、医療機関を受診するかによって、妊娠の有無を確認することが重要です。

■「必要なときになるべく早く入手できる環境を」

緊急避妊薬は性行為から72時間以内に飲む必要がありますが、これまでは医師の診察が必須だったため、土日でクリニックが閉まっている、クリニックの予約がとれないなどの理由で診察を受けるまでに72時間が経過してしまうという状況もありました。今回の市販化について、第一三共ヘルスケアの担当者は「身近ですぐに入手できる手段にすることが大きな目的だ」と話します。

ノルレボの販売に際しては、薬剤師の前で服用してもらうことや購入者のプライバシーに配慮する、薬局やドラッグストアが近隣の産婦人科医などと連携し、必要な場合にはノルレボを購入した女性に医師を紹介できるようにするなど、これまでにない対応が求められていて、プライバシーを確保するためのついたてや個室などの工夫は薬局ごとに行われるということです。

第一三共のHPでは、「緊急避妊薬は、あくまで『もしも』の時の選択肢です。低用量ピルやコンドームなど計画的な避妊法も含めて、性別に関わらず「避妊」について正しい情報を知ることが大切です。」と呼びかけています。市販化をめぐってさまざまな意見がある中、適切な情報の周知が求められています。