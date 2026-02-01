ドジャースの大谷翔平選手が日本時間2月1日、「ドジャースファンフェスト2026」に登場。3月に行われるWBCについて言及しました。

大谷選手は山本由伸投手と共に日本代表として2大会連続となるWBCへの出場が決定。前回大会ではチームの中心として打撃だけでなく、投手としても活躍し、3大会ぶりの優勝に貢献しました。

日の丸を背負いプレーすることについて「前回も前回で素晴らしい大会だったと思う。それよりも更に素晴らしい大会に、一選手として願ってますし、日本代表として、優勝することに越したことはないので、そこ目指して、まずは頑張りたいと思います」とコメント。

現時点で侍ジャパンは大谷選手を含め29名が発表されており、メジャーから8名、初選出は12名となっています。メンバーの印象について「分からない選手もいるので、まずは顔と名前を一致して、挨拶するところからスタートかなと思っています」と話しました。

侍ジャパンとしては名古屋滞在中の合流が希望されていますが、それについて「なるべくそこに合わせられるようにはしたいなとは思ってますけど。家族のこともそうですし。もっと打席に立ってほしいや、もう少し投げてから行ってほしいとか、そういうところも含めて、常にコミュニケーション取っていきたい」と見通しを話しました。

また体の状態には「今のところ健康な状態で来ている」と話す大谷選手。注目されるWBCでの登板については、「投げるかはちょっとまだわからない」と話しますが、一方でロバーツ監督は「WBCでは投げない」と明言。

大谷選手は「最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見てそうなるんじゃないかなとは思うので。ただ出ることは決まっているので、DHとしてはまず準備したい」と語りました。