本拠地でファン感謝イベント

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手が1月31日（日本時間2月1日）、本拠地で行われたファン感謝イベント「ドジャーフェスト」に参加した。直撃してきた米司会者の冗談をあっさり一蹴。「意見の不一致を認めよう」と司会者も笑っていた。

一刀両断だった。イベントの合間に地元ラジオ局「KLCA」のレポーター、デビッド・ヴァセイ氏のインタビューに応じた大谷。同局の番組「ドジャートーク」の中で、2人の会話が明かされている。ヴァセイ氏はインタビュー前からワクワクした様子で「今日一番の質問」を用意していた。

それは1月24日（同25日）に行われた、全米野球記者協会（BBWAA）ニューヨーク支部が主催する夕食会でのスピーチについて。大谷はドジャースのオーナーらに感謝の言葉を述べて英語でのスピーチを締めたが、そこにヴァセイ氏の名前はなかった。「カットされたに違いない。あの後に私の名前が続くはずだった」と冗談めかして話していた同氏は、大谷が現れると真っ先に問いただした。

「ショウヘイ、第一の質問だ。ニューヨークでは素晴らしいスピーチだった。スピーチを急いでまとめようとしていたんだろうけど、私の名前が省略されていたように思う。でもあなたが次に感謝するのは私だったよね？」

この珍質問に大谷は「もともと言う予定はなかったです」と即答。ウィル・アイアトン通訳が英語に訳すと、ヴァセイ氏も「ハハハハハ！」と爆笑し、「意見の不一致を認めよう」とあっさり引き下がった。



（THE ANSWER編集部）