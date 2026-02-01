2月1日、女優の戸田恵梨香が『GUCCI』のイベントに参加し、会場でのたたずまいを公開し、その姿が話題となっている。

戸田は、1日に公式Instagramを更新。《GUCCIの新アーティスティック・ディレクターデムナによる、初めてのコレクション「La Famiglia」にインスパイアされ、スパイク・ジョーンズとハリナ・ラインにより制作された短編映画『The Tiger』の特別上映イベントにお邪魔しました》と報告した。

「戸田さんは、2025年4月にGUCCIのアンバサダーに就任しています。2022年の東京国際映画祭でブランドのドレスを着用するなど、これまでも愛用していました。2025年9月にも、イタリア・ミラノでおこなわれたファッションウィークの初日、短編映画『The Tiger』の上映会に足を運んでいました」（芸能プロ関係者）

今回は、《ファッションと芸術そして哲学を、音楽と共に強い没入感に誘い、自分のリアルな世界観を忘れさせられるような作品でした》と感想をつづった戸田。添えられた写真には、白地に無数の花がちりばめられたロングドレスを着用し、凛としたたたずまいの戸田が写っている。

そんな姿はSNSでも話題となり、Xでは絶賛の声があがっていた。

《お美しい》

《恵梨香ちゃんとても素敵です!》

《この花柄のワンピースが似合い過ぎる》

“エリマキトカゲ”のような、大きな襟が特徴のデザイン性の高いドレスを着こなした戸田のファッションセンスにも驚きが広がった。

2023年5月に第1子を出産している戸田。母となったいま、彼女の美しさはますます増していると前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「産後1カ月ごろから戸田さんは活動を再開しました。子育てと両立しながら、ブランドイベントやPR活動を中心に仕事を続けています。ファッション誌や美容誌に登場してカバーを飾るなど、モデルとしての活動も多く、産後とは思えないほど抜群のスタイルを披露していました」

ドラマの復帰作として、2026年1月から放送中の日曜劇場『リブート』（TBS系列）に出演。女優としてもその勢いが増しているようだ。

「『リブート』は、初回の数字が日曜劇場の大ヒット作『VIVANT』（2023年）を超える視聴率をたたき出すなど、好調です。さらに、2026年4月から世界独占配信され、主演を務めるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』の予告編が公開されました。そこでは、占い師の故・細木数子さんを完全に再現している戸田さんのビジュアルに驚きが広がっています。プライベートの充実と並行して、さらに演技に深みが出ているように感じます」（同前）

実力派女優としての活躍に目が離せない。