¡ÚÊÌÂç¥Þ¥é¥½¥ó¡Ûà¥·¥ó¡¦»³¤Î¿Àá¹õÅÄÄ«Æü¡Ö£µ¡¢£¶³ä¡×¤Ç£Í£Ç£Ã¡¡¥´¡¼¥ë¸å¤ÏÂ´¶ÈÎ¹¹ÔÀë¸À
¡¡ËüÁ´¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢à¥·¥ó¡¦»³¤Î¿Àá¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÊø¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÄ³ØÂç¤Î¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤¬£±Æü¡¢ÊÌÉÜÂçÊ¬ËèÆü¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç£²»þ´Ö£·Ê¬£³ÉÃ¤Î£³°Ì¡£ÆüËÜ¿Í£²°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥É¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê£Í£Ç£Ã¡Ë¡×¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ÏÂçÊ¬»Ô¹âºê»³¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´Á°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥¸¥§¥¤¥ê¡¼¥¹¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¹¤ë£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¡£Í¥¾¡¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Î¥²¥¿¥Á¥ç¥¦¡¦¥Þ¥¹¥ì¥·¥ã¤¬£²»þ´Ö£¶Ê¬£´£¹ÉÃ¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£Àµ·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ£µ¶è¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶è´ÖµÏ¿¤òÌó£²Ê¬¹¹¿·¤¹¤ë°µÅÝÅª¤ÊÁö¤ê¤Ç¡Ö¥·¥ó¡¦»³¤Î¿À¡×¤ÎÌ¾¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹õÅÄ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÈ¿Æ°¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹Á°¤«¤éÈèÏ«»Ä¤ê¤ò±£¤µ¤º¡¢¡ÖÈ¢º¬¤ò£±£°¤È¤¹¤ì¤Ðº£¤Ï£µ¡¢£¶³ä¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡£¥Ô¡¼¥¯¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²á¤®¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤ò¡Ö¾¡Éé¤Î¾ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÄÌ²áÅÀ¡×¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£Í¥¾¡¤À¤±¤òÁÀ¤¦¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¾Íè¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë£´£²¡¦£±£¹£µ¥¥í¤ò¡¢º£¤ÎÎÏ¤Ç¤É¤¦Áö¤êÀÚ¤ë¤«¡£¤½¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¶»¤Ë¹ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½øÈ×¤ÏÀèÆ¬½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÃ¸¡¹¤È¿Ê¤ß¡¢ÌµÍý¤Ë½Ð¤º²¼¤¬¤é¤º¡¢É÷¸þ¤¤ä½¸ÃÄ¤ÎÆ°¤¤òÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤ò°Ý»ý¡££³£³¥¥í²á¤®¡¢³¤³°Àª¤¬Á°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¹²¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÉ¤¤É÷¤ÇÌµÍý¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¸þ¤«¤¤É÷¤Ç°ìµ¤¤Ë»ß¤Þ¤ë¡×¡£ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ê¥ê¥ªÄÌ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¡¢ÆüËÜ¿Í¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏÀÄ³ØÂç£Ï£Â¤ÎµÈÅÄÍ´Ìé¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡££³£µ¥¥í²á¤®¤Ë¤Ï°ì»þÁ°¤Ë½Ð¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¶¥µ»¾ì¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÂ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖºÇ¸å¤Ï¥Þ¥é¥½¥ó¤Î·Ð¸³ÃÍ¤Îº¹¡×¡£ÇÔ°ø¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â·ë²Ì¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤Ê¤¤¡££²ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í£²°Ì¡¢£Í£Ç£Ã¤Î¾ò·ï¤ò³Î¼Â¤Ë¥¯¥ê¥¢¡£¹õÅÄ¤Ï¡Ö¥ì¡¼¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ì¤ÐÁ´½¸Ãæ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¤â¡ÖÂÎÄ´¤Ï£¶³ä¡£¤½¤Î£¶³ä¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·¤¿¡££±£°£°ÅÀ¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢Êø¤ì¤º¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¡½¡½±ØÅÁ·¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¾Ú¤·¤À¤Ã¤¿¡£Â´¶È¸å¤Ï£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¤Ë²ÃÆþÍ½Äê¡£¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÁÀ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ÏÀ¤³¦¤Ø¸þ¤¯¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¾¯¤·Ä¹¤á¤ÎµÙ¤ß¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢Æ±´ü¤ÈÂ´¶ÈÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£»³¤ÇÌ¾¤ò¾å¤²¡¢Ê¿ÃÏ¤ÇÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¡£à¥·¥ó¡¦»³¤Î¿Àá¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£