キャットタワーのハンモックにいる猫にちょっかいを出してみたところ…？素早い動きも表情も全部がかわいすぎると話題で、動画は19万2千件以上の高評価を獲得。「癒されるわ～！」「いい遊びを発見したね！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：キャットタワーでくつろぐ猫→ハンモックの底をツンツンしてみたら…『たまらない瞬間』】

高速ぴょこん

TikTokアカウント『pa_z.77』に投稿されたのは、ハンモックから顔を出してこちらをのぞくとある猫ちゃんの姿です。動画に登場するのは、まん丸で大きな目が印象的な、かわいらしい猫ちゃん。この日猫ちゃんは、キャットタワーのハンモックにすっぽり収まってくつろいでいたのだそうです。飼い主さんがハンモックの底を指で“つんつん”してみた次の瞬間、上から猫ちゃんの顔だけが超高速で飛び出してきたのだとか。

まるでバネ仕掛けのような勢いでぴょこんと出てくる様子は、まさに“反射神経の塊”。あまりのかわいさに、飼い主さんは大爆笑してしまわれたとのことでした。

楽しい時間

同アカウント内のほかの投稿では、先ほどとは別の猫ちゃん（キジトラさん）が上手にボール遊びをする様子も披露してくれています。

飼い主さんが「いくよー」と声をかけながらふわふわのボールを見せると、猫ちゃんは早く遊びたそうに右手を上げてボールに“ちょいちょい”してきたといいます。飼い主さんがボールを遠くに投げると、猫ちゃんは体をくるりとひるがえらせてボールの方に走って行ったのだとか。

上手にできたね

しっぽを振りながらボールを口にくわえると、「ちょうだい」と声かけをする飼い主さんの方へゆっくり歩いてきたのだそう。ボールを持ってきた猫ちゃんは、飼い主さんにたくさん撫でてもらってご満悦だったとのことでした。

自由でマイペースに日々の生活を楽しむ猫ちゃんたちの姿は、これからも多くの人々に元気と笑いを届け続けてくれることでしょう。

記事冒頭でご紹介した、ハンモックから超高速で顔を出す投稿には、「ピョコって効果音が聞こえるw」「猫ちゃん『なんにゃ？』って言ってるw」「顔が出てくるボタン押したの？w」「かわいすぎます！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

TikTokアカウント『pa_z.77』では、この他にも猫たちのかわいい姿をたくさん見ることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pa_z.77」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。