ついに念願の『こたつ』を購入した投稿主さん一家。生まれて初めてのこたつを体験した猫さんも、あっという間に虜になっていったそうで…？

【動画：生まれて初めての『こたつ』を体験した猫→翌日になると……微笑ましすぎる光景】

初めてのこたつに警戒モード

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』に投稿されたのは、元野良の「くろまめ(愛称まめ)」ちゃんたちがニャン生初こたつを体験した時の様子です。投稿主さん宅ではこの日、念願だった『こたつ』を導入することに。

準備中は興味津々な様子を見せていたものの、完成後は初めて見るこたつを警戒混じりにチェックしていたというまめちゃん。中もへっぴり腰になりながら覗いていたそうで、しばらく悩んだ末に入ってからもキョロキョロしたり固まったり、挙動不審な態度だったといいます。

あったか～い！

ところが、熱源部の下に移動すると、まめちゃんはまさかの放心状態に！初めて体験する温かさにすっかり心奪われてしまった様子で、ぼーっとしたままフリーズしている姿に思わず笑ってしまいます。そして、わずか10分後には…。

香箱座りとなって完全リラックスモードで寛ぐ可愛い姿が見られたそうで、いかにも堪能しているといったような表情を浮かべていたのだとか。出てきた時も満足したとばかりに、ご機嫌に声を上げていたといいます。

くつろぎ方の変化

まめちゃんがこたつの虜になっていく様子はくつろぎ方にも表れ、30分後はママさんの足に上半身が乗った姿、翌日には全体的に伸びてこなれた感が出ていたそう。2日目にしてぐでっと溶けていたそうで、今では毎日入るほど夢中になっているのだといいます。

ちなみに同居猫さんたちは、初日は警戒して入らずだったうーちゃんは6日目には虜となり、より警戒心が強いこいちゃんはまだ入らずだそう。3ニャンで寛ぐ光景をいつか見てみたいものですね。

投稿には「豆やんは流石！順応力よ！」「放心状態のまめちゃんのお顔に笑いが堪えきれずw」「こたつの中でも主さんに引っ付いているまめこさん可愛いですね」「まめこ何年もこたつを経験しているかのよう～♡」「こいちゃんもコタツにハマるといいね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『うこまチャンネル』では、まめちゃんとうーちゃん・こいちゃん姉妹の日常の様子が投稿されています。クセが強めのまめちゃんをはじめとした猫さんたちのおもしろ可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「うこまチャンネル」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。