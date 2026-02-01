¡Ú¹Åç¡ÛWBC½Ð¾ì¤Î¾®±à³¤ÅÍ¤¬¡í²øÊªÂÐºö¡í ÊÆÂåÉ½¤Î164Á±¦ÏÓ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸Ž¢°ìÈ¯¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËŽ£
¡¡£³·î³«ºÅ¤ÎWBC¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¹Åç¡¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬£±Æü¡¢"²øÊªÂÐºö"¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£µÜºê¡¦ÆüÆî¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Ï¡¢¥Þ¥·¥óÂÇ·â¤ÇÄÌ¾ï¤è¤ê¿ôÃÁ°¤ËÎ©¤Ä¤Ê¤É¡¢ÌÜ´·¤é¤·¤Ë½ÅÅÀ¡£¡Ö¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤È¤«Â®¤¤Åê¼ê¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ìÈ¯¤ÇÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¡¼¥ó¥º¤Ïºòµ¨¡¢1°ÌÉ¼ËþÉ¼¤Ç¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ËÁª½Ð¡£¡Ö²øÊª¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÊÆ¹ñÂåÉ½¤ÎºÇÂ®164Á±¦ÏÓ¤À¡£ºÇÂç¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¦ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢ºÇÂ®168Á±¦ÏÓ¡¦¥ß¥é¡¼¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â®µåÂÐºö¤ÏÉ¬¿Ü¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Îµå¤òÊá¼ê¤Î¸å¤í¤«¤é´Ñ»¡¤·¡ÖÌÜ¤ò´·¤é¤¹¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡££±·³¤¬µÙÆü¤Î13Æü¤Ï¡¢£²·³Îý½¬¤Ë»²²ÃÍ½Äê¡£¡Ö¹©É×¤·¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£14Æü¤Ë»Ï¤Þ¤ë»ø¹ç½É¤Þ¤ÇÈ´¤«¤ê¤Ê¤¯½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÄ¾Àî¡¡¶Á¡Ë