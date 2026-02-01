「日に日に成長するのが毎日楽しみ」大谷翔平ファン感謝イベントで見せた“父親の顔”　来シーズンは「全部できれば最高」

メジャーリーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手（31）が、ファン感謝イベントで父親としての素顔を明かしました。

また、WBCでの投打二刀流出場については、ロバーツ監督が「投げない」と明言です。

本拠地ドジャースタジアムで毎年恒例のファン感謝イベントが行われ、スター選手が参加するトークショーに大谷選手が佐々木朗希投手（24）とともに登壇。

大谷選手は2025年に生まれた長女の成長について「日に日に成長していくので、それが毎日楽しみで楽しかったですね」と話すと、次は父親としての長所と短所を聞かれました。

大谷翔平選手：

え〜？なんですかね？人よりも掲げる位置が高いので彼女（長女）的には楽しいと思うのでそれは長所ですし、短所はちょっと分からないですね、妻に聞いてみないと。

掲げるということは、身長191cm、大谷パパの「たかいたかい」でしょうか？

確かに子供にとっては楽しそうです。

キャンプインも迫り、来シーズンの目標については「盗塁、ホームラン、奪三振、全部できれば最高だなと思います」との回答。

そして、報道陣からWBCでの登板について聞かれると「WBC投げるかちょっとまだ分からないですが、全員そうだと思いますが、最後の最後まで調整次第というか、体の状態を見てそうなる（決まる）と思うので、ただ出ることは決まっていますし、DHとしてまず準備したい」と答えました。

大谷選手自身は明言は避けましたが、その後、メディアに対応したロバーツ監督が「彼はWBCでは投げない。彼の判断だった」と登板しないことを明言しました。

前回のWBCは二刀流で日本の優勝に貢献しましたが、今回は打者に専念する方針です。