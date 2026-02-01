ママさんが赤ちゃんをお腹に乗せて寝かしつけていたら、ワンコも体の上に乗ってきて…？家族の幸せなひと時が反響を呼び、愛にあふれた光景が多くの人の心を温めてくれています。

【動画：お腹の上で赤ちゃんを寝かしつける母親→犬も一緒に乗ってきて…幸せ過ぎる『家族愛を感じる光景』】

赤ちゃんを寝かしつけていたら、ワンコがきて…

TikTokアカウント「kawaiifukusaku」に投稿されたのは、柴犬の「福丸」くんとご家族のリラックスタイムの様子です。この日、ママさんは赤ちゃんをお腹の上に乗せて寝転がり、背中をトントンと叩いて寝かしつけていたそう。

すると福丸くんもママさんに甘えたくなったようで、「僕も一緒に寝る！」とばかりに体の上に乗ってきたとか。可愛すぎる行動に、思わず頬が緩みます。

家族愛にあふれた光景にほっこり

そしてママさんが赤ちゃんの背中をトントンし続けているうちに、福丸くんもお目目を閉じてウトウトし始めたそう。ちゃっかり赤ちゃんの足を枕にしているところに、仲の良さがうかがえます。

赤ちゃんは天使のような寝顔ですやすや…、福丸くんも幸せそうにウトウト…。家族愛と幸せにあふれた光景は、見ているだけで心が温かくなります。ママさんも2人が仲良く眠っている姿を見守りながら、「我が子たちが可愛すぎる」とキュンキュンしていたそうですよ。

この投稿には「可愛いすぎ！」「一緒に寝たかったのかな？」「完全に家族の一員だね」といったコメントが寄せられています。

同居猫との素敵な関係

お家には猫の「朔」ちゃんもいて、福丸くんとは付かず離れずの良好な関係を築いているそうです。しかし時には福丸くんの愛が爆発して、朔ちゃんのお耳をペロペロ舐めまくった結果、「しつこいにゃ！」と猫パンチされてしまうこともあるのだとか。

その時、福丸くんは「ごめん…」と謝るどころか逆ギレして、「なんだよ！せっかくペロペロしてあげたのに！」とばかりに吠えていたそう。こんな風にケンカができるのは、2匹の間に信頼と絆があるからではないでしょうか。これからも一緒に過ごすうちに、もっと仲良しになれるかもしれませんね。

