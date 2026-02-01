女の子が１歳でワンコが３歳の時は、お散歩の準備が上手にできなかったそう。しかし7年後には、お互いに成長した姿を見せてくれて…？尊い光景が話題になり、投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破しています。

【動画：お散歩の準備がうまくいかない『1歳の女の子と犬』→7年後…『ふたりで一緒に成長した姿』】

お散歩の準備をする女の子とワンコ

Instagramアカウント「0419boston_1105chihuahua」には、ボストンテリアの「たま」君とご家族の日常が投稿されています。７年前のある日、1歳の女の子がたま君と一緒にお散歩に行こうとしていました。

リードを持って「たま～」とお名前を呼び、準備をしようと頑張っている女の子。しかしたま君は女の子から逃げ回って、なかなかリードをつけさせてくれなかったそう。

たま君はとても優しいお兄ちゃんで、女の子とも仲良くしてくれているそうですが、まだお散歩の準備を任せられるほどの信頼関係は築けていないのかもしれませんね。

7年後の成長した姿が素敵！

7年後、8歳になった女の子が「散歩行こう！」とたま君を誘うと…？たま君は女の子が服を着せようと近づいても、逃げないでじっとしていてくれたとか。そして女の子は慣れた手つきで服を着せてリードも装着し、あっという間にお散歩の準備が完了。

たま君が安心して身を任せている様子から、女の子を心から信頼できるようになったことがうかがえます。絆を深めながら一緒に成長した2人の姿は、とても素敵です！

お散歩中の心温まる光景

女の子が「行こっか」と笑顔で声をかけて、みんなでお散歩に出発！ママさんにリードを持ってもらい、たま君は軽やかな足取りでお散歩を楽しんでいたそう。そして女の子が持っているバッグの中には、数年前に家族に加わったチワワの「りく」君の姿が。

りく君は歩きたがらなくてバッグに入ってお散歩することも多いそうですが、女の子は「可愛いから、まあいいか」と頭をナデナデ…。愛と優しさにあふれた光景に、心がほっこりします。いつまでも女の子とたま君とりく君には、仲良しでいてほしいですね！

この投稿には「感無量ですね」といったコメントが寄せられています。

