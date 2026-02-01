フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。「東国三社」を巡る旅に出かけたことを報告しました。



中川さんは「突如パワースポットをまわりたくなって色々リサーチして初めての東国三社巡りしてきました」と投稿し、鹿島神宮、息栖神社、香取神宮を訪れた様子を投稿しています。







東国三社巡りは、関東地方の由緒ある三つの神社を訪れる参拝スタイル。中川さんは「スタートは、昨シーズンJ1優勝の鹿島アントラーズが必勝祈願することでも有名な鹿島神宮から」と述べています。







また投稿では、「着いてみるとどこも混雑していて、なぜかなぁと思ったら たまたまとっても縁起のいい日だったみたいで ラッキー」と偶然にも縁起の良い日に参拝できたことを喜んでいます。「列に並んでいる間にどんどん心が軽くなる感じもあって、帰り道はすごくスッキリした気持ちに たまにはこういうのもいいなぁと思いました お仕事がんばるぞ！！ 」と、神社巡りによる精神的な充足感も綴っています。







この日の中川さんのファッションは、「着るのを楽しみにしていたヴィンテージの70506と501のブラックをセットアップで おろしたてってテンションあがる〜っ」と新しいアイテムを着る喜びも表現しています。







この投稿に、「きっと縁起が良くなり、素晴らしい仕事ができますよ」「綺麗です ヴィンテージがすごくお似合いで」「デニムコーデ安奈ちゃん似合っててかっこいい」「パワースポットも含めて、安奈さんに幸あれ」「神さまのご加護がありますように､､､」などの声が寄せられています。







