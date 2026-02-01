◆第２３回黒潮スプリンターズカップ・重賞（２月１日、高知競馬場・ダート１３００メートル、良）

黒船賞の選考競走に１１頭（高知７、他地区４頭＝ヘルシャフトは出走取り消し）が出走し、９番人気で単勝５２・６倍のウインザナドゥ（牡８歳、高知・打越勇児厩舎、父ハーツクライ）が最後の直線で豪快に伸びて差し切り、重賞初挑戦Ｖを飾った。宮川実騎手は同レース初勝利となった。勝ちタイムは１分２２秒７。

１番人気のミスズグランドオー（塚本征吾騎手）が２着で、３番人気のロレンツォ（赤岡修次騎手）が３着。地元・高知の８歳馬によるワンツースリー決着となった。２つの式別で万馬券となり、馬単は１万９３４０円、３連単は６万１７０円だった。

同レースは黒船賞の選考競走で、１着賞金は１２００万円。１着馬には、黒船賞への優先出走権が与えられる。２０２２、２３年には、兵庫・イグナイターが連覇。２２年は本番の黒船賞制覇につなげている。

宮川実騎手（ウインザナドゥ＝１着）「本当に久しぶりに重賞を勝たせていただき、感謝の気持ちでいっぱいでした。

（ガッツポーズが出た）いいところが開いたので、気持ちよかったです。

（後方から進めた）前が速くなるのは分かっていて、見えないぐらいの位置にいたので、あまり意識せず、馬のリズムを大事にという気持ちで乗っていたので、こういう結果になってよかったです。

（重賞初挑戦の馬。道中の感じは）手応え自体はすごく良かったです。でも、前との距離が遠くれて分かりづらかったのですけど、４コーナーを回るときには先頭が射程圏にいるのを見ることができ、直線でかわせるのかなという気持ちで、しっかりかわし切ってくれたのでよかったです。

（会心の騎乗では）３コーナーでコースをどうしようか迷っていたのですけど、経済コースを取っていこうと思った判断がよかったのだと思います」