恋人である先輩に与えられてばかりだと思っていた。でも先輩も同じ気持ちで…／この恋を星には願わない5㊳
『この恋を星には願わない5 』（紫のあ/KADOKAWA）第38回【全45回】
幼い頃からいつも一緒に過ごしてきた冬葵と瑛莉と京。これまでずっと友達としての関係を続けてきたが、冬葵は瑛莉に対して友達以上の感情を抱いていた。そんなある日、3人は久々に遊園地に遊びにいくのだが、そこで冬葵は自身の恋が叶わぬものであると知ってしまい――。それぞれの「好き」が交錯する、美しく淡いラブストーリー『この恋を星には願わない』。「次にくるマンガ大賞2025（Webマンガ部門）」にノミネートされた、今注目の話題作です。大好評の1〜4巻に続き、1月15日より発売中の最新5巻から新たなストーリーを追加してをお届けします。
