¡Ú¥¦¥Ê¥®¶½¹Ô¡Û¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡¡¥á¥¤¥ó¤Ç¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤Ë£Ë£Ï¤µ¤ì¤ë¤â¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼´°Áö¡ÖºÇ¹â¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤±¡×
à¤ªÁû¤¬¤»½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼á¤³¤È¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¡Ê£³£¹¡Ë¤¬¡¢¼«¼ç¶½¹Ô¡ÖÅÂ¤Ï¤´Íð¿´¡¡½ÉÌ¿¤Ï¡¢»ç¤ËÇ³¤¨¤ë¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤Ç¥È¥ê¥×¥ë¥Ø¥Ã¥À¡¼¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¸·î¤«¤é£·¤«·îÏ¢Â³¤Ç¼«¼ç¶½¹Ô¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥¦¥Ê¥®¤Ï¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè£±»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ö¤Ñ¤Ñ¤ÑÎáÏÂ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤Î´Ø¸ýæÆ¡¢ºûÂ¼¤¢¤ä¤á¡¢²ÖÊæ¥ÎÍø¡¢ÌÖÁÒÍýÆà¤ÈÁÈ¤ß¡¢£Ú£Á£Í£Á£Ó·³ÃÄ¤ÎºÇ¾å¥¢¥Ê¥Ù¥ë¡õ¿¢ÌÚ¥Ù¥í¥Ë¥«¡õ°¤Éô¥À¥ê¥¢¡õÎ©²Ö¥Þ¡¼¥¬¥ì¥Ã¥È¡õ¥¯¥ë¥ßÎ©¤Æ¤ÐçéÌô¤È·ãÆÍ¡£¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÈÊ³Æ®¤·¤Ä¤¤¤Ë²Ö¤¬¿¢ÌÚ¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÂè£³»î¹ç¤Ç¤ÏÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹»þÂå¤Ç¤Î£²£°£±£¹Ç¯£³·î¤ÎÂÐÀï°ÊÍè¡¢Ìó£¶Ç¯£±£±¤«·î¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Î°ËÆ£Ëã´õ¤ÈÂÐÀï¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÂÐÀï¤Ç°ËÆ£¤Ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï°ËÆ£¥¯¥é¥Ã¥Á¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡£³»î¹çÌÜ¤È¤Ê¤ë¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥¦¥Ê¥®¤Ï¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤È·ãÆÍ¡£ÂÎ³Êº¹¤Î¤¢¤ë¥¢¥¸¥ã¤ËÎÏ¤Ç²¡¤·¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤Ë¤¯¤é¤¤¤Ä¤¯¥¦¥Ê¥®¤ÏÅìÂ¦¥¹¥¿¥ó¥É¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¥¢¥¸¥ã¤òÆÍ¤Íî¤È¤·¤¿¡£Àª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï°ìÅÍ´Ì¤Ç¥¢¥¸¥ã¤ÎÆ¬¤ò²¿ÅÙ¤â²¥¤êÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¤Ó¤¯¤È¤â¤·¤Ê¤¤¥¢¥¸¥ã¤ËÎ¢Åê¤²£µÏ¢È¯¤ò·è¤á¤é¤ì¼º¿À¡£¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥¢¥¸¥ã¤«¤é¡Ö¤Þ¤ÀÃë´Ö¤À¤¾¿²¤ë¤Ë¤ÏÁá¤¤¤ó¤À¤è¡×¤È´éÌÌ¤Ë¿å¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢·òÆ®¤ò¤¿¤¿¤¨¤é¤ìºÆÀï¤òË¾¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Âç¡Ö¥¦¥Ê¥®¡×¥³¡¼¥ë¤òÍá¤Ó²¿¤È¤«Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥Ê¥®¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤è¤ê¥×¥í¥ì¥¹¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤Ï¤Þ¤À¤Á¤ç¤Ã¤È»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤½¤¦¤À¤±¤É¤µ¡£¼¡¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°Í·±àÃÏ¤Ë¾è¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¤³¤Ã¤Á¤âºÇ¹â¤Î¾è¤êÊª¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¡£ºÇ¹â¤Î¥¢¥¸¥ã¥³¥ó¥°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤ª¤±¡£É¬¤º¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ªÁ°¤Î¾å¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥Ê¥®¥«¥Ö¥¤ÎÁÏÎ©µÇ°Æü¤Ç¤¢¤ë£¶·î£²£±Æü¤Ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë£¹·î£²Æü¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¥º¥Ð¥¤¥¥ó¥°¥¾¡¼¥ó¼ÇÀ¸¹¾ì¤ÇÂç²ñ¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌÜÉ¸¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¡£º£¤ÏÁ´Á³ÌµÍý¤À¤±¤É¡¢Éé¤±¤ÆÉé¤±¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÆ»¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»ä¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÈÝÄê¤µ¤ì¤¿¤ê±ê¾å¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É»ä¤ÏÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Þ¤»¤ó¡£É¬¤º¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÁ´Éô¤«¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·Âç²ñ¤òÄù¤á¤¿¡£