たべっ子どうぶつカフェが期間限定オープン♡全国で楽しむ可愛い体験

世代を超えて愛され続ける「たべっ子どうぶつ」の世界観を、味覚とビジュアルで楽しめる期間限定テーマカフェが登場します。累計来場者数32万人を突破した体験型イベント『たべっ子どうぶつLAND』の“美味しい体験”をそのままに、フォトジェニックなメニューと癒しの空間を全国へ。思わず笑顔になる可愛さに包まれた、心温まるひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡

世界観を満喫できるテーマカフェ

©ギンビス

「たべっ子どうぶつLANDCAFE」は、『たべっ子どうぶつLAND』の魅力をそのままカフェスタイルで楽しめる新たな試み。

大阪・東京・愛知の3都市で期間限定開催され、店内はどうぶつたちの可愛い世界観が広がります。

©ギンビス

地域ごとに限定メニューも用意され、訪れる場所によって違った楽しみ方ができるのも魅力。家族や友人とのお出かけはもちろん、自分へのご褒美時間にもぴったりです。

可愛さ満点のフード&スイーツ

©ギンビス

©ギンビス

フードは全4種の「とくせい！もぐもぐどうぶつさんバーガープレート」各1,980円（税込）。

©ギンビス

©ギンビス

らいおんくん〈オリジナルソース〉、さるさん〈スイートチリソース〉、うさぎさん〈アボカド&にんにく醬油〉、ひよこさん〈てりやきソース〉から選べ、ミネストローネ、ポテト、サラダ付きで満足感もたっぷり。

©ギンビス

デザートには、高さ約35cmの「シェアして食べよう！きりんさんのロングパフェ」3,880円（税込）や、「うさぎさんのとろけるしあわせクレープ」1,580円（税込）が登場。

東京限定

©ギンビス

愛知限定

©ギンビス

大阪限定

©ギンビス

さらに、東京限定「ひよこさんとぞうさんのふわふわチョコバナナサンド」、愛知限定「ねこさんとわにさんのふわふわあんバターサンド」、大阪限定「さるさんとかばさんのふわふわフルーツサンド」は各1,580円（税込）です。

ドリンク&グッズも見逃せない

©ギンビス

©ギンビス

ドリンクは「どうぶつさんのホッとカフェラテ」880円（税込）、「まんまるおかおのフルーツ・オレ」980円（税込）、「どうぶつさんのカラフルドリンク」880円（税込）など、選ぶ時間も楽しいラインアップ。

©ギンビス

サイドドリンクは各650円（税込）です。

©ギンビス

©ギンビス

©ギンビス

©ギンビス

グッズには、マグネットバッジ（ランダム全10種）500円（税込）、おかおいっぱいいっぱいミニ巾着（ランダム全56種）500円（税込）、実写ぬいぐるみキーチャームらいおん1,500円（税込）、2WAYタンブラー2,800円（税込）を展開。来店記念にもおすすめです。

開催情報

大阪:2026年2月12日（木）～3月29日（日）

東京:2026年2月19日（木）～4月5日（日）

愛知:2026年2月19日（木）～3月29日（日）

事前予約:1月28日（水）17:00～

予約金:600円（税込660円）※予約特典付き

可愛いと思い出を持ち帰って

「たべっ子どうぶつLANDCAFE」は、可愛いだけでなく、心までほぐしてくれる特別な空間。

事前予約者限定特典のオリジナルラテアート風ステッカーや、購入特典の実写4カットステッカーなど、思い出に残る嬉しい仕掛けも満載です。

期間限定だからこそ、今しか味わえない癒しとときめきを、ぜひ体験してみてください♪