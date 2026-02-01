◇スポニチ後援 第74回別府大分毎日マラソン（2026年1月1日 大分市高崎山うみたまご前〜ジェイリーススタジアム）

テレビ解説で会場を訪れていた青学大の原晋監督（58）がレース後に取材に応じた。

2度目のマラソンで3位に入って28年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（MGC）」（27年秋）の出場権を獲得した青学大の黒田朝日（4年）について「結果も含めてMGCを取ったということは合格点です」と称えた。

2回目のマラソンに臨むにあたり「2回目って意外と失敗することも多いんですよ。自己ベストを必ずしも狙う必要はないと。2時間10分切ってくれればそれで十分だと。あわよくば、欲を言うならMGC出場権を取ってくれたら」と送り出した。レース前には「少しは調子上がってきたかな。リラックスしていこう、エンジョイ」とラインを送ったという。また、多くの観衆がゴール地点のジェイリースタジアムで見つめたことに「瀬古（利彦）さん以来のフィーバーじゃないですかね。長距離界が大いに盛り上がっていると肌で感じる」と驚きとともに、笑顔で感謝していた。

日本人最高の2位には同じく教え子の吉田祐也（GMOインターネットグループ）が入った。「吉田は先輩の意地だった」と笑顔でねぎらった。