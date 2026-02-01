大量のゴキブリが巣くうマンションを清掃する特殊清掃業者の姿がYouTube上で大きな注目を集めている。



【動画／閲覧注意】メンズエステ嬢宅でゴキブリが大量発生！衝撃現場に踏み込んだプロが見たものは？

件の動画「【閲覧注意】大阪メンエス嬢宅でゴキブリ大量発生！プロが限界!? 絶叫した衝撃現場｜ゴミ屋敷清掃」を投稿したのはA-LIFE株式会社が運営する関西クリーンサービスのYouTubeチャンネル。



今回、清掃依頼があったのは仕事が不規則でゴミ出しができなかったという女性の部屋。ごみ屋敷と化して3年を経た室内は足の踏み場所にも困る有り様で、当然壁や天井にはゴキブリが駆け回っている。



顔を引きつらせながらも清掃に取り組み、見事部屋をピカピカに磨きあげた清掃員たち…無関係ながら、その姿は見ていて頭が下がりそうになる。



関西クリーンサービス代表の亀澤範行さんにお話を聞いた。



ーー今回の依頼の部屋をご覧になった感想を。



亀澤：玄関に足を踏み入れた瞬間、ゴキブリの大量発生によって生じる独特の臭気と、生活ごみの腐敗臭が混ざり合った重たい空気を感じました。この臭いは単なる不衛生の問題ではなく、長期間にわたって清掃や換気が行われず、人との関わりが断たれてきた生活環境の結果でもあります。



ゴミ屋敷は個人のだらしなさとして片付けられがちですが、実際には孤立、高齢化、経済的困難、心身の不調などが重なって生まれる社会的課題です。害虫の大量発生や悪臭は健康被害や近隣トラブル、感染症リスクにも直結するため、地域と行政、福祉が連携し、早期に支援につなぐ仕組みづくりが重要だと感じています。



ーー今回の作業で気を付けたことは？



亀澤：特に重視したのは、安全性の確保と害虫被害の再発防止です。ゴミ屋敷の作業序盤に、くん煙型防除剤や空間噴霧型の殺虫剤を使用しないのは、安全面と効果面の両方を考慮した判断になります。発生源が特定できていない段階で薬剤を使用すると、害虫が家具の裏や壁内、配管周辺へ逃げ込み、結果として被害が長期化・再発しやすくなるためです。



また、ゴミが大量に残っている状態では薬剤が十分に行き渡らず、防除効果も大きく低下します。加えて、可燃物やホコリが蓄積したコンセント周辺、スプレー缶やガス残留物が混在する現場では、引火や事故のリスク、換気不良による健康被害、近隣への影響にも十分な配慮が必要です。



そのため当社では、まずゴミの撤去と危険物の分別を優先し、発生源を露出させたうえで環境を整え、段階的に防除作業を行う手順を徹底しています。これが最も安全で、再発防止にもつながる正しい進め方だと考えています。



また、映像には映っていませんが、現場内には複数名のスタッフを配置し、害虫の逃走防止対策や作業動線の管理も行い、外部へ影響が出ないよう細心の注意を払って作業を進めました。



ーー作業を振り返って。



亀澤：特に大変だったのは、物量そのものよりも、複合的なリスク管理でした。大量のゴミに加え、害虫の発生、腐敗物、可燃物、粉塵などが同時に存在する環境の中で、スタッフの安全を確保しながら作業を進める必要があり、常に緊張感を持った現場対応が求められました。



長期間にわたって生活環境が悪化していた背景を感じる場面も多く、単なる片付け作業ではなく、社会的な孤立や生活課題とも向き合う仕事であることをあらためて実感しました。それでも、作業後に住環境が大きく改善し、安全に生活できる状態へと戻った空間を見たとき、この仕事の意義と責任の重さを改めて感じました。



◇ ◇



視聴者からは



「これこそ最悪の事故物件じゃん。 絶対住みたくない…無理。」

「どんだけ自分ち綺麗にしてても隣がこれだったらゴキでるよな。」

「こんなに真摯に向き合ってくれる清掃会社があるのは幸せだと思う。」



など数々の驚きの声が寄せられたこの動画。今回と同様の作業を発注した場合、費用の目安は約15万〜20万円程度ということ。部屋はなるべく普段から清潔に保ちたいものだ。



なお今回の話題を提供してくれた関西クリーンサービスは1月31日、大阪市生野区に子ども食堂「カンクリキッズキッチン」を開店する。2021年に強盗殺人事件が発生した建物をリノベーション、再活用した子ども食堂で、地域の子どもたちや家族のために完全無料（要予約）で運営するということだ。ご興味ある方はぜひホームページやSNSをご覧いただきたい。







（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）