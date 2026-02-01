【ひらがなクイズ】空欄を埋めてすっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 春に咲く花がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、家族や親戚にまつわる言葉や可憐な花の名前などを集めました。パッと文字を当てはめて、しっくりくる2文字を探し出してください。
□□むこ
□□ごはだ
□□もね
□□き
ヒント：頼りがいのある女性のことを何と呼ぶ？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あね」を入れると、次のようになります。
・あねむこ（姉婿）
・あねごはだ（姉御肌）
・あねもね（アネモネ）
・あねき（姉貴）
「姉貴」や、姉の夫を指す「姉婿」といった親族にまつわる言葉の中に、サバサバとして面倒見が良い性格を指す「姉御肌」や、ギリシャ語の「風」が語源とされる花「アネモネ（anemone）」が隠れていました。同じ「あね」でも、漢字の「姉」からカタカナの植物名まで、自然になじんでいるのが面白いですね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
