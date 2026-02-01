『ドラゴンクエスト』新作発売“記念くじ”が登場！ 初の魔王オルゴ・デミーラ大型フィギュアなど展開
『ドラゴンクエストVII Reimagined』の発売にあわせた「ドラゴンクエストふくびき所スペシャル〜石版と魔王編〜」が、2月6日（金）から、全国の「ローソン」などで順次発売される。
【写真】作中に登場する石版がセットに！ 景品ラインナップ詳細
■作品の世界観が楽しめる
今回発売されるのは、『ドラゴンクエストVII』の世界観をモチーフにしたアイテムがそろう、全7等級＋さいごの1枚で賞から成るハズレなしのキャラクターくじ。
A賞には、『ドラゴンクエストVII Reimagined』に登場する「石版セット」が登場するほか、B賞にはゴールデンスライムがデザインされたふかふかの「ゴールデンスライムクッション」がラインナップされる。
このほか、C賞の「エリー貯金箱」、D賞の「アクリルジオラマ」、E賞の「タンブラー」、F賞の「たねキーホルダー」、G賞の「ラバーコースター」など、冒険の記憶を日常で楽しめるアイテムが勢ぞろいする。
さらに、最後の1枚でもらえる“さいごの1枚で賞”には、過去最大サイズでの立体化となる魔王オルゴ・デミーラのフィギュアが用意される。
