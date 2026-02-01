¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°éÀ®¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ã¤¹¡Ä¡×¡¡Êá¼ê¤¬¾Ú¸À¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®Í£°ìAÁÈ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¥á¥¥·¥³¿Íº¸ÏÓ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡Ê1Æü¡¢µÜºê¡Ë
¡¡Ìî¼ê¤â´Þ¤á¤Æ°éÀ®Áª¼ê¤ÇÍ£°ì¡¢AÁÈ¡Ê1·³¡Ë¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤Ï»ÙÇÛ²¼ºÇÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤ë¾Ú¤·¤À¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®5Ç¯ÌÜ¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥¢¥ë¥á¥ó¥¿Åê¼ê¡Ê21¡Ë¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤Ø¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤«¤é¹¥¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡AÁÈ¤Ç¤Ï9¿Í¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ï½éÆü¤«¤éÀºÎÏÅª¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤ä¾ëÅç·ò»ÊCBO¡Ê¥Á¡¼¥Õ¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤À¡£Åêµå¤ò¼õ¤±¤¿Êá¼ê¤ÎÅÏîµÎ¦¤â¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤Þ¤¸¤Ç¡£¤Ê¤ó¤Ç°éÀ®¤Ê¤Î¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£ÊÑ²½µå¤â¿¥¤ê¸ò¤¼42µå¤òÅê¤¸¤¿º¸ÏÓ¤¬¡¢½éÆü¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Çà¼çÌòá¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥á¥¥·¥³¤«¤é17ºÐ¤ÇÍèÆü¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç13»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£3¾¡3ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦47¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤Ã¤¿¡£ÎÏ´¶¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÂ®µå¤Ï¾ï»þ150¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ê¤É¡¢46²ó⅔¤Ç54Ã¥»°¿¶¤È¡¢»°¿¶¤¬¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë¤Ê¤ÉÃ¥»°¿¶Ç½ÎÏ¤¬¸÷¤ëÅê¼ê¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ç²¿ÅÙ¤â¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤ÎÅêµå¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿àÁêËÀá¤ÎÅÏîµ¤ÏÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤¬¼è¤ì¤ë¤·¡¢¥«¡¼¥Ö¤Ï¥â¥¤¥Í¥í¤ß¤¿¤¤¤ËÂ®¤¯Íî¤Á¤ë¡£¡Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¡ËÁ´Éô¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂÐÀï¤·¤¿ÂÇ¼Ô¤¿¤Á¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö2·³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤â¡Ø¤¨¤°¤¯¤Í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡³°¹ñ¿Í°éÀ®Áª¼ê¤òËèÇ¯¤Î¤è¤¦¤Ë³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤Ï2019Ç¯¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥³¥é¥¹¤¬ºÇ¸å¡£µ×¡¹¤Î»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ËºÇ¤â¶á¤¤Â¸ºß¤Î°ì¿Í¤¬¥¢¥ë¥á¥ó¥¿¤À¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÇØÈÖ¹æ2·å¡Ê»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬Âç»ö¡×¡£3·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤Ï¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ç½Ð¾ìÍ½Äê¡£¥¿¥«¤ÎàÈëÌ©Ê¼´ïá¤¬À¤³¦¤ÎÉñÂæ¤ò·Ð¤Æ¡¢1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Æü¤Ï¶á¤¤¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë