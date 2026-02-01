¡ÖÌÐÂ¢¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¡Á¤ä¡ª¡×ÄÔËÜÌÐÍº¡¢ÀáÌÜ¤Î´ÔÎñ¸ø±é¤ÇÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡¡3·î20Æü¤ËÆÃÊÌ¸ø±éµÇ°¥Ä¥¢¡¼inÊ¡²¬
¡¡µÈËÜ¿·´î·à¤ÎºÂÄ¹¤òÍ¦Âà¤·¤¿¸å¤â¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÄÔËÜÌÐÍº¤¬¡¢3·î20Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç¡ÖÄÔËÜÌÐÍº ´ÔÎñ ÆÃÊÌ¸ø±éµÇ°¥Ä¥¢¡¼¡×Ê¡²¬¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë61ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿ÄÔËÜ¤Ï¡¢¡Öº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢ÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë´ÔÎñ¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¸ø±é¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ë¤Î¤ò¡¢¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÐÂ¢¥ï¡¼¥ë¥É¤È¥¢¥É¥ê¥ÖËþºÜ¤ÎµÈËÜ¿·´î·à¡ªÌÐÂ¢¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¡Á¤ä¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð±é¤ÏÄÔËÜ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢°ÂÈø¿®Çµ½õ¡¢¹â°æ½ÓÉ§¡¢Ê¿»³¾»Íº¡¢Âí¸«¿®¹Ô¡¢¾¾ËÜ¿µ°ìÏº¡¢À¶¿å·¼Ç·¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¢¶ÌÃÖÍÎ¹Ô¡¢±ÊÅÄÎÉÊå¡¢Â¿ÏÂÅÄ¾å¿Í¡¢À¸À¥¹Ô¿Í¡¢¤¿¤«¤ª¤ß¤æ¤¡¢¤³¤¬¤Á¤ã¤ó¡¢¾®ÎÓ¤æ¤¦¡¢¼êÅç±Ñ¼£¡Ê·àÃÄ±ýÍè¡Ë¡£¤µ¤é¤Ë¥Í¥¿ÈäÏª¤È¤·¤Æ¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¥Æ¥ó¥Ü¥¹¡¢¥ì¥¤¥¶¡¼¥é¥â¥ó¡¢¥¸¥ç¥¤¥Þ¥ó¡¢ÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¤ª¤Ð¤¿¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢£ÄÔËÜÌÐÍº´ÔÎñÆÃÊÌ¸ø±éµÇ°¥Ä¥¢¡¼ Ê¡²¬¸ø±é
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë
¡Ú»þ´Ö¡Û
¡12:00³«¾ì/12:30³«±é¡¡¢16:00³«¾ì/16:30³«±é
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ëÂç¥Û¡¼¥ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á°Çä¡¡6500±ß¡¡ÅöÆü¡¡7000±ß
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û
FANY¥Á¥±¥Ã¥È¡§http://ticket.fany.lol
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/¡ÊP¥³¡¼¥É534-440¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/¡ÊL¥³¡¼¥É54665¡Ë
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
FANY¥Á¥±¥Ã¥ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥À¥¤¥ä¥ë0570-550-100¡Ê10:00¡Á19:00¡Ë