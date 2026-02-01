ÃíÌÜ·Ý¿Í¤¬Â³¡¹¡ª»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¹ë²Ú¶¦±é¡¡¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¡×2¡¦28Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï2·î¤«¤éÁ´¹ñ¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025 ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ä¥¢¡¼¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤òºÌ¤Ã¤¿Ì¡ºÍ»Õ¤¿¤Á¤¬¡¢»öÌ³½ê¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤ÆÂç½¸·ë¡£
¡¡2·î1Æü¤ÎÀÅ²¬¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Ê¡²¬¸ø±é¤ÏÆ±28Æü¤ËÊ¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡ÊÊ¡²¬»Ô¡Ë¤Ç³«ºÅ¡£½Ð±é¤Ï¥¤¥Á¥´¡¢¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¢º£Ìë¤âÀ±¤¬åºÎï¡¢À¸ÕªÇ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¢TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢20À¤µª¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¢¥ß¥«¥Ü¡¢¥è¥Í¥À2000¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÞÕ¿È¤Î¥Í¥¿¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢£Ê¡²¬¸ø±é
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)
¡Ú»þ´Ö¡Û
³«¾ì11:30 ³«±é12:30
¡Ú²ñ¾ì¡Û
Ê¡²¬»ÔÌ±¥Û¡¼¥ë¡¡Âç¥Û¡¼¥ë
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
¥¤¥Á¥´¡¢¤ª¤ª¤¾¤é¥â¡¼¥É¡¢º£Ìë¤âÀ±¤¬åºÎï¡¢À¸ÕªÇ¡¢¥¹¥¿¥ß¥Ê¥Ñ¥ó¡¢TC¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢20À¤µª¡¢¥Í¥³¥Ë¥¹¥º¡¢¥Õ¥é¥ó¥Ä¡¢¥ß¥«¥Ü¡¢¥è¥Í¥À2000
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
Á°Çä5000±ß¡¡ÅöÆü5500±ß
¡Ú¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¡Û
FANY¥Á¥±¥Ã¥È¡§http://ticket.fany.lol
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://t.pia.jp/¡ÊP¥³¡¼¥É562-937¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/¡ÊL¥³¡¼¥É82073¡Ë
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
FANY¥Á¥±¥Ã¥ÈÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥À¥¤¥ä¥ë0570-550-100¡Ê10:00¡Á19:00¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú¼çºÅ¡Û
µÈËÜ¶½¶È