¡¡Áª¼ê²ñÄ¹¤È¤·¤Æ½é¤Î½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤à·ª¸¶ÎÍÌðÆâÌî¼ê¡Ê29¡Ë¤¬¡¢¼çÎÏÌî¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¤µÜºê¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£

¡¡Ä´À°¤ò°ìÇ¤¤µ¤ì¤¿SÁÈ¤ÎÌøÅÄÍª´ô¡¢»³ÀîÊæ¹â¡¢¶áÆ£·ò²ð¤é¤Ïº£·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤ËµÜºê¤Ë¹çÎ®¸«¹þ¤ß¡£¡ÖSÁÈ¤¬¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ÇÂÇ·âÎý½¬¤ä¼éÈ÷Îý½¬¤â¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢Ì¥¤»¤é¤ì¤ëÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£º£Æü²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡¹¥Å·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÆüÍËÆü¤Ç¡¢1Ëü300¿Í¤¬¥­¥ã¥ó¥×ÃÏ¤òË¬¤ì¤¿½éÆü¤ÏÁ´ÂÎÎý½¬¸å¤ËÆÃÂÇ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÀºÎÏÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¡ØSÁÈ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤Èº£¤¤¤ë¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ç¥Á¡¼¥àÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤­¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤­¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£