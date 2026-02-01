「でしょうねすぎる」「腕章が１番似合いそう」大きな責任と誇り。浦和の新キャプテンにファン声援「気負いすぎずに！」
浦和レッズは２月１日、J１百年構想リーグに臨むチームのキャプテンを発表。渡邊凌磨が大役に任命された。
29歳MFはクラブの公式サイトで、「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています」とコメント。「先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力していきたいと思います」と意気込みを伝えた。
クラブの公式SNSでも、「New CAPTAIN」と記されてユニホームを右手で力強く掴んだ写真とともに主将就任が公表されると、以下のような声があがった。
「期待しています！」
「まぁ、妥当ですかね」
「でしょうねすぎる」
「妥当すぎて泣いてる」
「頼んだぞ」
「大いに納得」
「あらあらあらあらびっくり」
「気負いすぎずに！」
「気負い過ぎず、でも頑張ってほしい」
「腕章が１番似合いそう」
「今のチームだと適任！」
なお、副キャプテンは宮本優太、金子拓郎が務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
29歳MFはクラブの公式サイトで、「キャプテンを務めさせていただくことに、大きな責任と誇りを感じています」とコメント。「先代の方々が築いてきた歴史や思いをしっかりとかみしめながらこの役割を全うし、チーム全員が同じ方向を向いて闘い、タイトルを獲れるよう努力していきたいと思います」と意気込みを伝えた。
「期待しています！」
「まぁ、妥当ですかね」
「でしょうねすぎる」
「妥当すぎて泣いてる」
「頼んだぞ」
「大いに納得」
「あらあらあらあらびっくり」
「気負いすぎずに！」
「気負い過ぎず、でも頑張ってほしい」
「腕章が１番似合いそう」
「今のチームだと適任！」
なお、副キャプテンは宮本優太、金子拓郎が務める。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集