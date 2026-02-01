お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）にゲスト出演し、父としての一面を見せた。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳徹子がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、笑福亭鶴瓶、明石家さんま、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

サンドの番組初出演は、07年にM−1グランプリを制した後の08年。当時は伊達みきお（51）富澤たけし（51）ともに独身だったが、今では2人ともパパになった。

伊達は「うちは一人娘なんですが、中学生で、かわいくてしょうがなくて。相当甘いと思います」とデレデレ。富澤は2人の男の子のパパで、「行ける時は授業参観とか行くようにしています」と明かした。

司会の黒柳徹子からは「そうすると、サンドウィッチマンとか言われるでしょう？」と問われた。富澤は「もの凄いことになります。“サンドウィッチマン！ウォー”って。みんなとハイタッチして、じゃあ！って帰って行きます」と答えていた。

伊達の長女と富澤の長男は同い年だという。黒柳から「よく、だけど一緒のころに生まれましたね。考えてみたら」と質問が。2人は大笑いし、富澤は「だいたい同じスケジュールなんで、同じように生まれるんです」とジョークで返していた。