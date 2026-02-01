あすは日本海側を中心に雪や雨が降りやすく、雷を伴う所もあるでしょう。北日本では断続的に雪となり、北海道の日本海側や青森県を中心に大雪となる所もありそうです。北陸や西日本の日本海側では湿った雪や雨になるでしょう。大雪による交通障害やなだれ、落雪に注意が必要です。太平洋側は晴れ間がありますが、午後は西日本や東海でも雨や雪の降る所がある見込みです。

気温です。朝の気温はけさと同じくらいで、この時季らしい冷え込みになりそうです。日中はきょうと同じか少し高い所もあるでしょう。関東から西は10℃以上となる所が多いものの、夕方以降は冷たい北風が強まりそうです。

【あすの各地の予想最高気温】

札幌： 0 ℃ 釧路： -1℃

青森： 1 ℃ 盛岡： 1 ℃

仙台： 5 ℃ 新潟： 3 ℃

長野： 5 ℃ 金沢： 5 ℃

名古屋： 9 ℃ 東京：11℃

大阪：10℃ 岡山：10℃

広島：10℃ 松江： 8 ℃

高知：12℃ 福岡：11℃

鹿児島：14℃ 那覇：18℃

週間予報です。火曜日になると、日本海側の雪の範囲も狭くなっていき、週の中ごろは日差しの届く所もあるでしょう。水曜日以降は厳しい寒さも和らいで、木曜日は3月並みの陽気になる所も多くなりそうです。ただ、週末は再び強い寒気が流れ込んできて厳しい寒さが戻るでしょう。金曜日以降は日本海側で大雪のおそれがあります。