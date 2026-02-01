◇バレーボール エムットpresents SVリーグ男子オールスターゲーム（2026年2月1日 ジーライオンアリーナ神戸）

水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEAM TAITO」と、宮浦健人（名古屋）が主将の「TEAM KENTO」の3セットマッチ（第2セットは15点制）で行われ、3―0で「TEAM KENTO」が勝利した。オールスターゲームでは過去最多の9347人が来場した。

高橋藍（サントリー）は同学年の水町泰杜（名古屋）が主将を務める「TEAM TAITO」で第1セットからスタメンで出場。パリ五輪フランス代表のアントワーヌ・ブリザール（大阪B）と同じチームでプレーし、「凄かったです。自分の入り方とか入るスピードを見て（トスを）上げてくれる。特にコミュニケーションを取っていたわけではないけど、本当に感覚のいいセッターだった。視野も広くて、これがトップレベルのセッターだなっていうところを改めて感じた」と振り返った。

「ずっと憧れていた」と話すマシュー・アンダーソン（日鉄堺）と談笑する場面も見られた。「やっぱりしゃべるとなると、少し緊張する。チームの話だったり、彼は日本に来て初めてのシーズンになるので、“日本どう？”っていうのを聞いたりした」と明かした。

第3セットでは、高橋藍から相手チームの西本圭吾（広島）に「左で打てや」のムチャぶりも飛び出し、会場は笑いに包まれた。高橋は「西本選手から何かやりたいと言われていたんで。僕も先輩にあれだけ言うことはないんですけど、呼び捨てとか。リスペクトしながら、西本選手の良さを引き出せて良かった」と先輩のエンタメ賞獲得を“アシスト”した。

所属するサントリーは23連勝中で、首位を走る。「チームが勝つことが最優先ですし、自分自身も成長することが大事。最後の1点を決められるエースにならないといけない」と気持ちを引き締めた。