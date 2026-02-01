½Ð¼«¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¡¢¸«²òÈ¿±Ç¤Ø¡¡Æü»ºÉØ³Ø²ñ¡¢Äó¶¡Àº»Ò»ÈÍÑ¤Ç
¡¡ÆüËÜ»º²ÊÉØ¿Í²Ê³Ø²ñ¤Ï1Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«¤¡¢Âè»°¼Ô¤ÎÀº»Ò¤ò»È¤Ã¤¿ÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤Î¡Ö½Ð¼«¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¡×¤òÂº½Å¤¹¤ë¤è¤¦¡¢³Ø²ñ¤Î¡Ö¸«²ò¡×¤ò²þÄê¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¾®°Ñ°÷²ñ¤Îµ×»üÄ¾¾¼°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Ö°äÅÁÀ¤ÎÉÂµ¤¤Ê¤É¡¢¼«¸Ê¤Î°äÅÁÅªÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡²þÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï1997Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÄó¶¡Àº»Ò¤òÍÑ¤¤¤¿¿Í¹©¼øÀº¤Ë´Ø¤¹¤ë¸«²ò¡×¡£»Ò¤¬À®¿Í¤·¤¿¸å¤ËÀº»ÒÄó¶¡¼Ô¤È²ñ¤¦µ¡²ñ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦²ñ°÷¤ËÂ¥¤¹¸«¹þ¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅÍ½Äê¤ÎÁí²ñ¤Ç·èÄê¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¡£
¡¡¸½ºß¡¢½Ð¼«¤òÃÎ¤ë¸¢Íø¤òµ¬Äê¤¹¤ëË¡Î§¤Ï¤Ê¤¤¡£µ×»ü»á¤Ï¡¢¸¢Íø¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ê¤É¸øÅª¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£