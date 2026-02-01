1月28日、「SHIBUYA TSUTAYA」の公式Xに俳優・三山凌輝の近影が公開され、話題となっている。

2026年は、日本国内でシリーズ累計観客動員621万人、累計興行収入89億円を記録した人気シリーズ『HiGH＆LOW』の10周年となる。それを記念して、『HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEAR』と題した10周年プロジェクトが始動し、1月2日から28日まで、SHIBUYA TSUTAYAで『HiGH＆LOW 10th ANNIVERSARY YEARスペシャルコラボレーションカフェ』が開催されていた。

「三山さんは2022年公開の『HiGH＆LOW THE WORST X』に出演しています。公式Xでは、《サインとメッセージカードを書いていただきました》と、店内に飾られたポスターへサインが入れられたことを報告しています。さらに添えられた写真には、黒のジャケットとニット帽をかぶり、サインした場所を指し示しながら笑顔で写る三山さんが写っていました」（芸能プロ関係者）

別の投稿には、映画で共演したTHE RAMPAGEの吉野北人と、俳優の前田公輝とのスリーショットもアップされた。共演者との再会には、ファンも反応した。一方でXには三山の“異変”を感じたファンもいたようだ。

《お髭がない》

《髭がなくなっている!》

《顎ひげ!!消えた!!》

直近で三山が姿を見せていたのは、2025年12月上旬に都内で開催された「Life Community“GOMASU”発足記念記者発表会」。その際には髪の毛を逆立て、顎には髭をたくわえたワイルドな姿を見せていた。その姿とのギャップに驚いたファンも多かったようだ。

11月に、ボーイズグループ『BE:FIRST』を脱退した三山。プライベートでは、2025年8月に女優の趣里と結婚し、9月には第1子が誕生した。心機一転、新たなスタートを切った彼だが、その滑り出しは好調のようだと、前出の芸能プロ関係者は指摘する。

「三山さんの新プロジェクト“GOMASU”が発足し、吉祥寺でパスタ店『親父のあんかけパスタ吉祥寺店』を12月13日にオープンしました。オープン初日は長蛇の列となり、4時間待ちのときもあったというほど、その人気ぶりが話題となりました。俳優だけではなく、実業家としても幸先のいいスタートを切ったようで、今回、見せたさわやかなビジュアルからもその充実ぶりがうかがえます」

2026年も三山の活躍に注目が集まりそうだ。