¡Ú¥¦¥Ê¥®¶½¹Ô¡ÛÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤¬¥·¥ó¡¦¾åÃ«º»Ìï¤È¥¿¥Ã¥°¤ÇÇÔËÌ¡ÄÌóÂ«ÄÌ¤êàÍ§¿Íá¤Î¹â¶¶Æà¼·±Ê¤ò¹õÄ¬¤Ë¾Ò²ð
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¥·¥ó¡¦³ë¾þ¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤éÊ±¤¹¤ë¥·¥ó¡¦¾åÃ«º»Ìï¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç¥¦¥Ê¥®¡¦¥µ¥ä¥«¤Î¼«¼ç¶½¹Ô¡ÖÅÂ¤Ï¤´Íð¿´¡¡½ÉÌ¿¤Ï¡¢»ç¤ËÇ³¤¨¤ë¡×¡Ê£±Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÇÂçË½¤ì¤·¤¿¡£
¡¡ÅáÍå¤ÏºòÇ¯£´·î¤Î¥¦¥Ê¥®Î¾¹ñÂç²ñ¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Âç²ñÁ°Æü¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·ç¾ì¤Ë¡£¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤àÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥·¥ó¡¦¹ÅÄ¤µ¤¯¤é¤â·ç¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥·¥ó¡¦ÅáÍå¥Ê¥Ä¥³£÷£é£ô£èÅÏÊÕÅí¡õÍùÆî¡õ¥Õ¥¥²¥ó¤Ç¤¹¡ú¡õ°ðÍÕ¤¢¤º¤µ¡õÎ°°²Æ¤¬½Ð¾ì¡£ÂÐÀï¤·¤¿¹õÄ¬£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡õÎ©²ÖÀ¿¸ã¤ò¥Ø¥¤¥È¤¬¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·ç¾ì¤ÎàËä¤á¹ç¤ï¤»á¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆü¥¦¥Ê¥®¶½¹Ô¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿ÅáÍå¤Ï¡¢¥·¥ó¡¦¾åÃ«¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ç½Ð¾ì¡£ºòÇ¯¡¢ÂÐÀï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¹õÄ¬¡õÎ©²Ö¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤éÅ¨·³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë°û¤Þ¤ì¥¿¥¸¥¿¥¸¤ÊÍÍ»Ò¤ÎÅáÍå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ø¥¤¥È¤Î¥»¥³¥ó¥É¤âÁí½Ð¤ÇÌÔ¹¶¤òÍá¤Ó¤»ÌµÍý¤ä¤êÍ¥Àª¤Ë»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿Å´¥Ñ¥¤¥×¤ÇÎ©²Ö¤È¹õÄ¬¤ò¸íÇú¤µ¤»¤ë¤È°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤òÃ¥¤¦¡£¤³¤³¤Ç¥·¥ó¡¦¾åÃ«¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥µ¥µ¥À¥ó¥´¡¦¥Þ¥·¥ó¡õ´ØËÜÂç²ð¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Ê¤¬¤é¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤òÀ®¸ù¤µ¤»²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤Ç£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤¬¡¢¥·¥ó¡¦¾åÃ«¤¬Î©²Ö¤Ë´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡Âç²ñÁ°¤ËÅáÍå¤Ï¡¢¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤ò¾µÂú¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¼«·³¤¬Éé¤±¤¿¾ì¹ç¡ÖÅáÍå¤ÎÍ§Ã£¤Î½÷À¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾ò·ï¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÌóÂ«ÄÌ¤ê¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÅáÍå¤¬àÍ§¿Íá¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢¸½¤ì¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯£µ·î¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¹â¶¶Æà¼·±Ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·â¤ËÆ¨¤²¤Þ¤É¤¦¹õÄ¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°Õ³°¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤Î¹â¶¶¤Ë¤Ä¤«¤Þ¤ê¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£²¿Í¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¤Í¡×¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¶ÃØ³¡£ºÇ¸å¤Ï¹â¶¶¤Ë¸ª¤òÊú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ¥ê¥ó¥°¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£