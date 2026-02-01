二宮和也の「アタクシだけなのか？」疑問に共感の嵐、5.9万いいね 人気俳優も「激しく同意」
俳優の二宮和也が1月31日にエックスを更新。日常の疑問をつづると、人気俳優やファンから共感の声が寄せられた。
【写真】二宮和也の「アタクシだけなのか？」疑問に共感した人気俳優
投稿の中で二宮は「これアタクシだけなのか？あるあるなのか？どっちなんだか分からないんだけど、、、」と切り出すと「サウナに行くと高確率で隣のロッカーの人と一緒に着替える事になり「あ、すみません」とお声掛けをする」と説明。そして「こんな広いロッカールームでなんでこうも毎度隣になるんだと、、不思議です」とつづっている。
彼の投稿に俳優の安田顕も反応し「激しく同意します」とコメント。またファンからも「不思議とありますね」「めちゃくちゃ分かります！」「それ、あるあるです」などの反響や「目が会った瞬間、相手はびっくり」「隣になった人はラッキーすぎる」といった声も集まっている。
◼︎二宮和也（にのみや かずなり）
1983年6月17日生まれ。東京都出身。1999年、嵐のメンバーとしてデビュー。グループとしてヒット曲を連発する一方で俳優としても活躍し、映画『硫黄島からの手紙』やドラマ『流星の絆』（TBS系）などの話題作に出演する。2023年10月、所属事務所を退所し、翌月には新会社を設立。2025年には主演映画『8番出口』が公開された。プライベートでは2019年に一般女性と結婚。2021年3月には第1子誕生を発表している。
引用：「二宮和也」エックス（@nino_honmono）
